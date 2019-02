Aurora Ramazzotti organizza una sorpresa a papà Eros: il gesto spiazza

Aurora Ramazzotti e la sorpresa per papà Eros

Per un padre qualsiasi figlia farebbe qualunque cosa e, Aurora Ramazzotti ne dà la conferma. Come riportato qualche ora fa sulla pagina Instagram Spysee, la ragazza ha organizzato una sorpresa mozzafiato per papà Eros. Il cantante è a lavoro per un nuovo brano e Aurora ha ben pensato di aiutare il padre a promuoverlo. Ecco cosa si è inventata la pimpante milanese con il sostegno e l’aiuto di amiche e gente comune. Scelto come sfondo l’Arco della Pace di Milano, Aurora ha deciso di mettere in scena un flash mob che ha coinvolto turisti e passanti vari. Il nuovo brano di Eros Ramazzotti si intitola, appunto, Per le strade una canzone. Proprio con questa, il noto artista si esibirà al Festival di Sanremo accompagnato dal cantante Luis Fonsi.

Aurora Ramazzotti aiutata da Paola Di Benedetto e Marica Pellegrinelli

Ad affiancare Aurora in questa splendida iniziativa, erano presenti due volti noti dello spettacolo italiano: Paola Di Benedetto e Marica Pellegrinelli. La prima è ormai diventata amica di Aurora soprattutto dopo aver condiviso il programma andato in onda su Italia 1, Mai dire talk. La seconda, come ogni appassionato di gossip ben saprà, è l’attuale moglie di Eros. Dunque, un’idea che ha spiazzato completamente il popolo del web e, si presume, anche quello milanese!

Eros Ramazzotti apprezzerà il gesto della figlia?

Il rapporto tra Eros e Aurora è qualcosa che spesso commuove il web e i social vari. Uniti e fortemente legati l’uno all’altra si lasciano, spesso, andare a dediche e dolci frasi. Nonostante la rottura dei genitori, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, Aurora non ha mai mosso pubblicamente critiche né ad uno, né all’altra! Sempre sorridente e pronta a sostenere ed appoggiare entrambi i genitori che, con cura, hanno fatto crescere la loro figlia nell’amore più profondo!