Aurora Ramazzotti: il rapporto con Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti a Verissimo svela in che rapporti è con Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti si è raccontata a Verissimo. Impossibile non parlare di Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi, rispettivamente moglie di Eros Ramazzotti e marito di Michelle Hunziker. Nello studio di Silvia Toffanin la giovane conduttrice ha assicurato di avere un ottimo rapporto sia con la modella sia con l’imprenditore. “Per me sono come fratelli maggiori. Non hanno mai cercato di sostituirsi a mia madre o mio padre. Abbiamo un bel rapporto”, ha confidato Aurora. “Poi grazie a loro Bergamo è diventata anche un po’ la mia città”, ha aggiunto la Ramazzotti, riferendosi alle origini di Marica e Tomaso.

Aurora Ramazzotti: felice della sua famiglia allargata

Grazie a Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti è riuscita ad avere una famiglia allargata dopo tanti anni trascorsi come figlia unica. “La mia prima sorella, Raffaella, è nata quando io avevo 14 anni. Nel giro di poco tempo sono diventata la sorella maggiore di 4 fratelli. All’inizio questa cosa mi ha destabilizzato ma non c’è niente di più bello. Oggi vivo per i miei fratelli e per la mia famiglia”, ha detto la 22enne. Che, nonostante la scorta, è soddisfatta di quello che ha: “Sono felice della mia vita, ho tutto. Ho anche un fidanzato che fa i salti mortali per me. Non mi serve nient’altro”.

Aurora Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza

Da due anni Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza, un romano che studia Economia e Commercio a Londra. “È una persona incredibile. Va d’accordo con i miei genitori e tutta la famiglia”, ha confidato Aury, sempre più innamorata del ragazzo.