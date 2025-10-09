Aurora Ramazzotti, rivelata la data delle nozze: retroscena su location e invitati

Aurora Ramazzotti ha svelato la data delle sue nozze. Lo scorso 1 dicembre aveva ricevuto la proposta dal compagno Goffredo Cerza, alla quale aveva naturalmente risposto “sì”. Da allora la coppia ha iniziato a impegnarsi per organizzare il grande evento. Di recente, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, chiacchierando con i suoi followers, ha reso noto il giorno esatto in cui si sposerà. Diventerà moglie di Cerza sabato 4 luglio 2026. Dunque tra poco più di otto mesi. L’influencer ha inoltre raccontato una serie di dettagli relativi ai preparativi nuziali. Già decisa la location.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, rivelata la data esatta delle nozze

Aurora e Goffredo si sono incontrati la prima volta nel 2017. La relazione sentimentale vera e propria è iniziata qualche mese dopo, nel 2018. I due sono poi diventati madre e padre nel 2023, accogliendo il piccolo Cesare. Ora sono pronti a diventare marito e moglie. Il matrimonio si svolgerà il 4 luglio 2026. “Non c’è così tanto tempo, a me sembrava lontanissimo e invece mancano otto mesi”, ha spiegato l’influencer ai suoi fan. “Ho un po’ di ansia, ci sono tantissime cose da fare”, ha aggiunto. E pensare che Aurora, prima che nascesse Cesare, aveva in diverse occasioni dichiarato di non avere intenzione di convolare a nozze, in quanto riteneva tale passo non indispensabile. Evidentemente ha poi cambiato idea.

Sempre parlando di preparativi, la figlia di Michelle ed Eros ha spiegato di essersi affidata “a una wedding planner bravissima”. Una delle questioni principali è stata risolta: dopo aver visionato oltre venti location in due regioni diverse, Aurora e Goffredo hanno trovato il posto dei loro sogni. “Alla fine abbiamo scelto l’ultima, quella che non dovevamo nemmeno andare a vedere perché non era disponibile”, ha narrato la Ramazzotti che però non ha rivelato il luogo in cui si sposerà. Per ora, resta top secret.

Un matrimonio familiare e sobrio

Adesso assieme al futuro marito inizierà a pensare al catering e al tema delle nozze. C’è naturalmente da decidere anche l’abito. Nelle prossime settimane tutto sarà definito nel dettaglio. “Penso che il prossimo passo sarà il catering e poi il tema. Ho un sacco di idee, sono stata a tanti matrimoni e so bene cosa mi è piaciuto e cosa non voglio che ci sia al mio. Mi sento confident”, ha dichiarato.

Mesi fa, sempre parlando dell’evento nuziale, aveva spiegato che aveva intenzione di organizzare un matrimonio sobrio ma curato nei minimi dettagli, sottolineando che la cosa più importante per lei e per Goffredo è riuscire a creare un’atmosfera familiare e intima con le persone care. Quindi gli invitati non dovrebbero essere tantissimi.