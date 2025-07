Aurora Ramazzotti: “Era il 2011”, il retroscena della sua vita

Siamo soliti vederla sorridente e sempre solare ma anche Aurora Ramazzotti ha vissuto e vive tutt’ora momenti di crisi e giornata no. La figlia del cantante romano Eros non si è mai nascosta e ha sempre mostrato il suo lato più fragile. Oggi, dopo tanto tempo. è tornata a parlare della sua adolescenza, di un retroscena che l’ha messa a dura prova.

Aurora Ramazzotti, la rivelazione sui social

Aurora Ramazzotti ha dovuto affrontare momenti di fragilità durante la sua adolescenza, a causa del suo aspetto fisico. Nonostante fosse già nota nel mondo dello spettacolo per via dei suoi genitori, si è sempre vergognata di non sentirsi all’altezza. Oggi è una donna, una mamma e non ha più paura del giudizio altrui. Proprio per questo ha deciso di condividere sui social un estratto di ciò che scriveva e provava nel 2011, quando aveva quindici anni.

Secondo quanto si legge, l’influencer era in conflitto con il proprio corpo, in particolare con la pancia che cercava di nascondere ogni volta che usciva. Non si sentiva a suo agio in costume e avvertiva il bisogno di coprirsi sempre di più, in ogni situazione.

Una nuova consapevolezza

Nel corso degli anni, Aurora è riuscita a fare pace con il suo corpo, ascoltandone i bisogni e capendo di non essere perfetta, così come non lo è nessun altro. Ha imparato a convivere con i suoi difetti, se così si possono chiamare, diventando consapevole che una smagliatura o un chilo in più non rendono una persona diversa. Fare sport e mangiare sano aiutano sì, purché le buone abitudini non si trasformino in ossessioni. L’importante è volersi bene.

Il suo grande amore

Sono passati undici anni da quel momento così delicato e Aurora è cambiata sotto ogni punto di vista. Oggi è protagonista della sua vita insieme alla sua famiglia, il suo più grande amore: il figlio Cesare e il futuro marito Goffredo, oltre che ai genitori e alle sorelline.

Ha un lavoro che la soddisfa e non perde occasione di condividere con i suoi fan alcuni momenti della sua vita, sia privata che pubblica. Non ha più il timore di non essere all’altezza, consapevole del fatto che il suo percorso è ben diverso da quello di mamma Michelle e papà Eros.

Sta per sposarsi e presto conosceremo i dettagli delle nozze da sogno che organizzerà insieme al fidanzato che ama, e che ha scelto qualche anno fa, quando lo ha incontrato per la prima volta lungo la strada.