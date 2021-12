Aurora Ramazzotti parla di temi intimi: cosa ne pensa Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi a ruota libera. Il marito di Michelle Hunziker, intervistato da Libero Quotidiano, ha concesso una lunga chiacchierata raccontando alcuni aneddoti relativi alla sua vita privata. In particolare si è soffermato sul suo rapporto con Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e di sua moglie. Spazio anche al tema del suo sbarco in tv nei panni di conduttore. Sarà impegnato con Motor Trend, il canale Discovery dedicato ai motori, da sempre una delle sue più grandi passioni.

L’esordio di Tomaso in video avverrà nel giorno di Natale, sabato 25 dicembre 2021. Lo vedremo nel programma MV3200C – Un mito amplificato: trattasi di uno speciale in due puntate che apre la Xmas Turbo Week di Motor Trend, visibile al canale 59 del digitale terrestre, su Sky Canale 418 e su Tivùsat. Niente da fare invece per una trasmissione che tratterebbe le sue vicende familiari con Michelle. Le proposte non sono mancate, ma sono state rispedite al mittente con un ‘no grazie’.

“In passato – ha detto Trussardi al quotidiano milanese – avevo rifiutato le varie proposte televisive, con la sola eccezione di Project Runaway di cui ero stato giudice. Ora che non ricopro più il ruolo di amministratore delegato di Trussardi mi sento di cimentarmi un po’ con la tv”.

Una docu-serie in stile The Ferragnez con la Hunziker oltreché l’impegno con i motori? “Ce lo hanno già proposto e abbiamo già rifiutato. Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto un percorso coerente con la loro storia: sono i nuovi Kardashian italiani. Noi non siamo quella cosa lì”, la chiosa dell’imprenditore che ha tracciato un confine ben preciso tra il modello da lui proposto e quello di Fedez e Chiara Ferragni.

Tomaso Trussardi: il rapporto con il gossip e con Aurora Ramazzotti

Spazio poi a un commento sul gossip che un mese sì e l’altro pure vuole ora Michelle incinta, ora in crisi matrimoniale. Tomaso ha evidenziato che ormai da tempo non dà più peso a certi tipi di indiscrezione, preferendo lasciar correre. Capitolo Aurora Ramazzotti: la giovane conduttrice e influencer, sempre a Libero, ha confessato che in famiglia si parla tranquillamente e senza tabù dell’argomento sentimentale e ‘di letto’. Tutto vero?

Sulla questione Trussardi ha subito fatto una precisazione, ricordando che quando Aurora parla di famiglia “fa riferimento a sua madre Michelle e a suo padre Eros”. Ciò detto, ha aggiunto:

“Capita che a casa Aurora e Michelle parlino e io ascolto, a volte subisco felicemente perché non sono cose che mi danno fastidio… Ma sono sempre argomenti leggeri e divertenti, mica ci mettiamo a discettare di sex toys insieme. Aurora è stata brava a ritagliarsi una community sui social, dove le donne la ascoltano”.

Il riferimento di Tomaso ai Toys intimi non è stato casuale. Con ogni probabilità la sottolineatura è giunta perché Aurora, in qualche occasione, sul suo profilo Instagram ha narrato di far uso di giochi per il piacere personale, arrivando anche a mostrarli alla propria fanbase. Non è l’unica tra le donne dello spettacolo a combattere contro certi tabù. Un atteggiamento simile lo ha avuto anche Alessia Marcuzzi che poche settimane fa ha mostrato la propria collezione di giochi su Instagram.