“Aurora Ramazzotti mia unica amica vera. Futuro a Mediaset”, parla Zorzi

Dopo una surreale centrifuga televisiva lunga 176 giorni, quella del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è tornato alla realtà di tutti i giorni. Intervistato a ‘Casa Chi’, l’enfant prodige del reality di Canale 5 ha fatto il punto su alcune questioni personali e professionali che lo riguardano in prima persona.

Di recente si è parlato di un suo imminente approdo nel talent show Amici di Maria De Filippi: il retroscena è stato smentito dallo stesso Zorzi su Instagram, che ha provveduto a far sapere che gli piacerebbe parecchio lavorare con la conduttrice pavese, ma che al momento non ha ricevuto alcuna proposta.

Tommaso, però, a ‘Casa Chi’ racconta che il suo futuro molto probabilmente sarà in Mediaset. Non solo buoni propositi: infatti ci sarebbero già dei progetti cuciti su misura per lui. “Sarei bugiardo se dicessi che non ci sono progetti. In realtà con Mediaset stiamo valutando una serie di cose. Incrocio le dita”, dichiara l’influencer che dall’altra parte rimarca come in questo momento abbia bisogno di ricaricare le pile per metabolizzare l’odissea del GF Vip 5.

Zorzi ritrova l’amica Aurora Ramazzotti e riprende i contatti con Elettra Lamborghini

Nel frattempo continua ad avvalersi dell’aiuto di una psicologa per mantenersi in ‘equilibrio’ e per vincere alcune situazioni personali. “Sto lavorando con la mia psicologa ma è un percorso che avevo preso da tempo. Povera, non vorrei mai un paziente come me”, spiega, aggiungendo che dopo il reality ha rivisto suo padre, fatto che gli ha dato parecchia felicità. E a proposito di rapporti rinsaldati c’è pure quello con l’amica del cuore, Aurora Ramazzotti.

“Sono molto felice di aver ritrovato la mia unica e vera amica Aurora Ramazzotti. Lei e Michelle Hunziker, alla quale per prima ho svelato la mia omosessualità, sono come una famiglia per me”, puntualizza Tommy, ribadendo ciò che nella Casa più spiata d’Italia aveva lasciato trapelare. Prima di entrare al Grande Fratello Vip 5 si erano raffreddati i rapporti pure con Elettra Lamborghini. Nessun particolare motivo né attrito, semplicemente si erano un po’ persi di vista. Ora si sono ritrovati.

Tra le mille telefonate ricevute, racconta Tommaso, gli ha fatto particolarmente piacere quella di Elettra Lamborghini. “C’eravamo persi senza un motivo – racconta l’influencer – e le faccio un grande in bocca al lupo per la sua avventura all’ Isola dei Famosi”. Nell’augurio rivolto all’ereditiera si cela anche, casomai ce ne fosse stato bisogno, la chiusura totale alle porte del programma dei ‘naufraghi’. Qualche giorno fa si era mormorato di un suo possibile arruolamento. Non è così, evidentemente. Per Zorzi però i progetti in Casa Mediaset non mancano. Resta solo da capire quali sono.