Aurora Ramazzotti, malore sui Navigli: “Quasi svenuta”, come sta ora

Disavventura per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, documentata su Instagram: ecco come sta ora la 25enne

Non deve essersela vista bella Aurora Ramazzotti ieri sera. La primogenita di Michelle Hunziker ha difatti avuto un malore, in occasione di un aperitivo in compagnia di un’amica. A rivelarlo in tempo reale è stata la diretta interessata, attraverso le proprie Instagram Stories, con tanto di foto ad hoc. Stando al suo racconto, si è trattato di un calo di pressione, a causa del quale si è trovata ad accasciarsi a terra.

Il pubblico ormai la conosce perché priva di filtri e, anche in questo frangente, Aurora Ramazzotti non si è smentita. Alcune ore fa, la 25enne ha reso partecipi i propri follower della disavventura che le era appena capitata, documentata con diversi scatti. “Siamo andate sui Navigli – ha esordito la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, proseguendo – Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa.”

Immediato è stato l’intervento dei presenti, tant’è che la situazione è rientrata senza suscitare particolari allarmismi. E infatti, forse per smorzare la tensione, l’amica ha scelto di immortalare quel momento per sempre con uno scatto nel quale Aurora Ramazzotti non è esattamente nella sua forma migliore. “In tutto ciò Sara Daniele ha pensato di farsi un selfie con me… ma non in condizioni stupende ecco“, ha proseguito l’influencer, facendo appello a tutta la sua ironia.

Aurora Ramazzotti incinta? La risposta ironica dell’influencer

Sdraiata a terra con le gambe tenute in alto e un panno fresco sulla fronte, Aurora Ramazzotti ha condiviso la foto in questione facendo appello a tutta la sua ironia, a cui non ha mai rinunciato nel corso di tutto il suo racconto. Più volte ha tranquillizzato i suoi fan precisando in una Instagram Story di stare bene ora. A dimostrazione di ciò, infatti, l’influencer 25enne ha continuato a scherzare anche con le Stories successive, arrivando anche a rispondere ironicamente a un rumor che l’ha vista come protagonista.

Tra i contenuti condivisi dalla figlia di Michelle Hunziker è apparso lo screenshot di un presunto “tenero annuncio”, condiviso da un’altra pagina. Dal canto suo, Aurora ha colto l’occasione per sdrammatizzare, commentando la notizia: “Ah ho capito cos’era. La gravidanza!!!! C’è la conferma eh“. Una replica piccata, in pieno stile Aurora Ramazzotti, con cui la giovane ha deciso di mettere a tacere la voce in questione.