Aurora Ramazzotti torna in tv: sarà inviata nel programma di Adriana Volpe

Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker con Flora Canto nel nuovo programma di Adriana Volpe

Gradito ritorno in tv. Aurora Ramazzotti sarà protagonista di Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe in onda su Tv 8 dal prossimo 29 giugno. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarà una delle inviate della trasmissione e girerà l’Italia, da Nord a Sud, per raccontare storie legate a personaggi famosi e non solo. A rivelarlo in anteprima è il giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. L’altra inviata di Ogni Mattina sarà Flora Canto, l’attrice e conduttrice compagna di Enrico Brignano vista qualche tempo fa a Tale e Quale Show.

Ogni Mattina: il nuovo format condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola

Ogni Mattina è un nuovo format in onda su TV 8 e condotto da Adriana Volpe con la collaborazione di Alessio Viola, noto giornalista di Sky Tg 24. Il programma andrà in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14. Si parlerà di attualità ma anche di argomenti più leggeri come l’intrattenimento e lo spettacolo. Per la Volpe, reduce dall’esperienza positiva al Grande Fratello Vip, è una nuova sfida entusiasmante e stimolante. Un ritorno alla conduzione dopo tanti anni di lavoro in Rai e un breve periodo di pausa. “Era quello che ho sempre sognato, poter condurre un daytime dove sono la padrona di casa. Torno alla mia amatissima diretta, ci saranno tante finestre informative di Sky, una corazzata incredibile”, ha spiegato Adriana in una intervista concessa al settimanale Chi.

Aurora Ramazzotti e il sogno di diventare una conduttrice affermata

Ogni Mattina rappresenta una preziosa opportunità per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha un grande sogno: quello di diventare una conduttrice affermata e stimata. Per riuscire nell’impresa la 25enne sta lavorando sodo: dopo le prime esperienze televisive ha studiato in un’Accademia dello spettacolo per affinare il suo talento artistico. Aury manca dalla tv dal 2018, quando ha condotto con mamma Michelle il programma di Canale 5 Vuoi scommettere?. Negli ultimi due anni la Ramazzotti si è data da fare come speaker radiofonica, senza dimenticare la vita privata. La relazione con l’ingegnere Goffredo Cerza procede a meraviglia e i due andranno presto a convivere a Milano.