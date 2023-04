Se pensavate che il figlio di Aurora Ramazzotti avesse un nome “semplice” come Cesare vi sbagliavate di grosso! Nelle scorse ore, infatti, il papà del bebé Goffredo Cerza ha rivelato come è stato chiamato il bambino “per intero”. Già, perché al piccolo è stato dato anche un secondo nome, che messo insieme al primo vanta un’aurea decisamente epica.

Tramite una Instagram Stories pubblicata sul suo profilo con una foto della torta che i genitori hanno acquistato per festeggiare la nascita del pargolo, Goffredo Cerza ha dunque svelato che il bambino si chiama Cesare Augusto. Si tratta chiaramente di una scelta non casuale, visto che il nome corrisponde a quello del primo imperatore romano, in carica dal 27 a.C. al 14 d.C. . Ecco la foto condivisa dal compagno di Aurora Ramazzotti su Ig Stories.

Aurora Ramazzotti: la pausa social dopo la nascita del piccolo

Questi giorni post parto sono comprensibilmente un po’ complicati per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. L’influencer, che è diventata mamma lo scorso 30 marzo ha deciso di prendersi un po’ cura di sé, del bebé e della sua salute mentale abbandonando temporaneamente i social. Sono d’altra parte i primi giorni della maternità, i più delicati per una giovane mamma. Una volta che Aurora avrà capito “cosa è appena successo” tornerà a pubblicare contenuti su Instagram, proprio come ha fatto negli ultimi mesi raccontando la sua gravidanza. Per il momento, tutto il suo tempo sarà dedicato alla creatura venuta alla luce nei giorni scorsi e che le ha già cambiato per sempre la vita.

Aurora Ramazzotti: perché ha deciso di partorire in Svizzera

Già diversi mesi fa, prima che il bambino nascesse, il magazine Chi aveva anticipato in anteprima che la figlia di Ramazzotti e Hunziker aveva fatto una scelta precisa rispetto al parto del suo primogenito, che si sarebbe dovuto svolgere in una clinica in Svizzera, da molti considerata una vera e propria struttura “per vip”. La scelta è legata al fatto che la stessa Aurora è nata in tale clinica, situata a Sorengo, in Svizzera, appollaiata su una collina davanti il lago di Lugano. Presso la clinica Sant’Anna, tra le altre cose, sono nati anche tutti e 5 i figli di Barbara Berlusconi.