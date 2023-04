By

Mossa un po’ a sorpresa da parte di Aurora Ramazzotti, che ha deciso di bruciare le tappe provvedendo a battezzare il suo figlio primogenito ad una manciata di ore di distanza dalla nascita. Il bambino è infatti venuto alla luce in una clinica privata in Svizzera lo scorso 30 marzo ed è stato immediatamente battezzato. A rivelarlo in antperima è stato il Corriere del Ticino che ha spiegato che la cerimonia si è svolta domenica 2 aprile presso la cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo, dove la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha dato alla luce il bebé.

Stando alle informazioni apparse sul giornale locale si sarebbe trattato di una cerimonia particolarmente sobria, officiata da Don Felice, alla quale ha partecipato anche la mamma di Aurora, la nota conduttrice svizzera. C’è però stato un assente eccellente: il papà di Aurora, Eros, non si è fatto vedere, visto che era impegnato a passare qualche giorno di relax totale fra una tappa e l’altra del suo tour con la nuova fidanzata, Dalila Gelsomino.

Il Corriere del Ticino ha raccontato che dopo aver scattato qualche foto di rito e aver partecipato ad un piccolo aperitivo, Aurora Ramazzotti sarebbe poi tornata nella sua camera nella struttura che l’ha ospitata e da cui è stata dimessa lo stesso pomeriggio di domenica.

Il papà Goffredo Scerza ha svelato il vero nome del bebé

La conferma del nome del bebé appena venuto al mondo è arrivata con un tenero post con cui Aurora Ramazzotti e il padre del piccolo Goffredo Cerza hanno annunciato il suo arrivo al mondo. Goffredo Cerza, ad ogni modo, ha svelato poche ore dopo che al piccolo è stato in realtà assegnato un doppio nome. I genitori del bambino hanno deciso di chiamarlo Cesare Augusto, un evidente omaggio al primo vero imperatore di Roma.

La rivelazione è giunta sulle Instagram Stories di Goffredo Cerza, che sul noto social ha condiviso la foto di una torta con il nome completo del bambino. La mamma del bebé, nel frattempo, si sta prendendo qualche giorno lontana da internet. Aurora ha raccontato di volersi tenere distante da Instagram per un po’, per godersi il bambino e abituarsi a questo cambiamento radicale nella sua vita di donna adulta.