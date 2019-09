Aurora Ramazzotti e Goffredo festeggiano 2 anni di fidanzamento: la dedica e la richiesta di Michelle Hunziker

Ormai da due anni Aurora Ramazzotti ha trovato l’amore. La celebre primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ad inizio 2017 ha postato il primo selfie insieme a Goffredo Cerza, il bellissimo ragazzo che da due anni è il suo fidanzato. Infatti i due ragazzi oggi, 16 settembre 2019, festeggiano il secondo anniversario di fidanzamento. Mamma Michelle non ha fatto mancare la sua presenza in questo giorno speciale e attraverso un post su instagram ha scritto una tenera dedica alla figlia. La presentatrice svizzera ha condiviso una foto della coppia, sorridente e felice, affermando che quell’immagine ritrae il loro rapporto speciale. La Hunziker racconta di apprezzare tantissimo Goffredo e crede che insieme i due siano tenerissimi. Nel suo messaggio social afferma di aver fatto i complimenti ai genitori di lui per come lo hanno ben educato e tra le righe avanza una piccola-grande richiesta. Dalle sue parole sembra proprio che abbia il desiderio di un nipotino.

Michelle Hunziker vuole un nipotino da Aurora Ramazzotti?

“Ormai stanno insieme da più di due anni… noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli… un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di ‘bestia’ e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco!! D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte”, scrive Michelle Hunziker. Il suo è un lungo messaggio pieno di affetto e soddisfazione: “Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: ‘ma mamma piantala… non lo pensare neanche! C’è tempo!’ Io piango solo a pensarlo invece… ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!”. E poi con la sua peculiare allegria, aggiunge: “Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo! Dopo questo post Aurora mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò!”.

La replica di Aurora Ramazzotti a mamma Michelle

Michelle Hunziker sicuramente sarebbe felicissima di vedere sua figlia sposare il bel Goffredo, ma della sue parole sembra desiderare e chiedere un nipotino. Sarà così? Intanto sotto la sua bella dedica, dopo esser stata menzionata, Aurora (che questa estate è stata beccata a baciare appassionatamente Goffredo in Grecia) ha risposto alla mamma con l’ironia da lei ereditata: “Mamma piantala! Scherzo!”. Per poi chiudere con un dolce “Love you”.