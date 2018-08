Aurora Ramazzotti: le foto del bagno con gli squali alle Bahamas

Aurora Ramazzotti, esperienza unica alle Bahamas: bagno in mare con gli squali

Dopo l’esperienza lavorativa a Vuoi Scommettere? affianco a sua madre Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti si gode le vacanze estive viaggiando in posti incredibili. La giovane ragazza, infatti, sta aggiornando giorno dopo giorno i suoi tantissimi followers di Instagram pubblicando sul suo profilo i luoghi e le esperienze che sta vivendo in giro per il mondo. Messico, Caraibi e Bahamas tra le tante mete che la figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti sta attraversando insieme al suo fidanzato Goffredo Cerza. E proprio alle Bahamas, Aurora ha fatto una esperienza unica: il bagno con gli squali. Tantissimi i commenti sotto il post di Aurora Ramazzotti. I suoi follower si dividono tra chi la invidia e chi ha paura. Nessuna paura invece per Aurora che mostra la sua nuotata con uno squalo nelle acque delle Bahamas e le carezze agli squali più piccoli.

Aurora Ramazzotti racconta la sua esperienza

“Compass Cay è una riserva naturale nel cuore delle Bahamas dove gli squali nutrice nuotano liberi noncuranti delle persone. Anzi! Nel corso degli anni si è formata una “comunità”, gli squali si sono riprodotti e ora non se ne vanno più (chiamali scemi, magnano in continuazione)” racconta su Instagram Aurora Ramazzotti. “Lo squalo nutrice è generalmente innocuo all’uomo—il mio consiglio è quello di rispettarli, come si rispetta l’oceano, non infastidirli e godersi il magico momento” aggiunge poi.

Prima con la famiglia e poi con Goffredo: le vacanze di Aurora Ramazzotti

Qualche settimana fa Aurora Ramazzotti è stata fotografata in compagnia di alcuni parenti in vacanza a Milano Marittima. Prima di partire con Goffredo, infatti, la ragazza ha trascorso dei giorni insieme alla sua famiglia tra cui lo stesso fidanzato, Michelle Hunziker e le sorelline.