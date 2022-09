Aurora Ramazzotti è incinta? Ora lei mostra la pancia: foto e giallo

Aurora Ramazzotti è incinta oppure no? Il mistero si infittisce dopo l’ultima foto condivisa dalla giovane conduttrice su Instagram. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha postato uno scatto a figura intera, con il braccio alzato e sorridente. In primo piano la pancia – foto più in basso – messa in evidenza da un top bianco e jeans a vita alta, non proprio premaman.

Nessun arrotondamento, nessuna forma più lievitata, nessun segnale che possa lasciar intendere ad un bebè in arrivo. Dunque dolce attesa smentita? Non è chiaro per ora. Aurora Ramazzotti si è limitata a scrivere “I’m back”, ovvero “Sono tornata” riferendosi alla sua assenza di questa giorni sui social network.

L’immagine potrebbe non essere attuale e condivisa solo per depistare i fan del gossip e i più curiosi… Arriverà prima o poi una chiara spiegazione al chiacchiericcio di questi giorni? Possibile che la rivista diretta da Alfonso Signorini abbia preso un granchio così grande? E se si tratta davvero di una fake news perché non smentire subito in modo netto e diretto?

Bocche cucite pure da parte di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che secondo il settimanale Chi si sono riavvicinati negli ultimi giorni proprio per via di questa splendida notizia. Due nonni rock, così li aveva definiti il magazine.

Senza dimenticare che la conduttrice svizzera aveva più volte espresso pubblicamente la voglia di diventare nonna e avere un nipotino da accudire all’età di 45 anni. Per ora ha proferito parola solo Tommaso Zorzi, amico di vecchia data di Aurora Ramazzotti, che su Instagram ha assicurato: “A me non risulta”. Un dolce segreto da nascondere a tutti i costi, anche alle persone più care?

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti, 25 anni, è legata da cinque anni a Goffredo Cerza, di professione business analyst. Una storia d’amore sbocciata grazie ad alcuni amici in comune e diventata più forte e solida di anno in anno. Neppure la convivenza forzata dovuta alla pandemia ha messo in crisi il legame tra i due ragazzi. Goffredo ha stretto subito un ottimo rapporto con Michelle, Eros e pure con Tomaso Trussardi, ex secondo marito della Hunziker.