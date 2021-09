“Aurora Ramazzotti e Goffredo si sono lasciati”: il gossip

Dopo tre anni d’amore Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sarebbero lasciati. La love story sarebbe giunta al capolinea tra i due ragazzi. Questo è ciò che si legge nel nuovo numero del settimanale Chi, nella rubrica dedicata alle chicche di gossip. Pare proprio che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti attualmente sia single e si stia dedicando solo al mondo della televisione. Infatti, sembra che ora sia concentrata solo ed esclusivamente sulla sua vita professionale.

Come si può notare anche dal suo profilo Instagram, Aurora si sta dedicando alla registrazione di un programma di Italia 1, insieme ad Alvin. Ciò che non passa inosservato è il fatto che sia la giovane Ramazzotti che Goffredo non hanno più condiviso foto e momenti insieme. Sui loro profili social, l’ultimo post di coppia risale allo scorso mese di giugno. Oltre ciò, sebbene si seguano ancora, non appaiono più i like di Cerza nelle recenti foto condivise da Aurora e viceversa.

Anzi, la Ramazzotti ha inserito un ‘mi piace’ solo nell’ultimo post condiviso da Goffredo, che appare in compagnia della sorella. Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Non si sa se lo faranno nelle prossime ore, ma entrambi potrebbero dare una risposta al pubblico che da sempre li segue e li sostiene come coppia. Qualche settimana fa, tutto sembrava procedere bene.

Infatti, hanno trascorso insieme una vacanza serena, in compagnia dell’amica Sara Daniele. Dopo, non si sa ancora cosa potrebbe essere accaduto. I due potrebbero anche essere al momento distanti fisicamente per altri motivi. Ovviamente, non resta che attendere una risposta da parte della Ramazzotti. Qualche settimana fa, sia lei che Sara Daniele avevano smentito la notizia che le vedeva protagoniste di una grave lite.

Aurora parla spesso con i suoi fan su Instagram e, anche questa volta, potrebbe renderli partecipi di ciò che sta realmente accadendo nella sua vita sentimentale. Nonostante ciò, va fatto presente che in questo periodo la Ramazzotti non è molto presente sui social. Ha spiegato al pubblico che la segue che più avanti rivelerà i motivi di questa sua assenza.

Sicuramente a tenerla ora occupata è il programma che la riporterà a lavorare sul piccolo schermo. Non resta che attendere per scoprire se Aurora e Goffredo si sono davvero lasciati oppure no.