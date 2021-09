Aurora Ramazzotti, è finita con Goffredo? Parla l’influencer, la verità

La notizia, lanciata dal magazine Chi, ha fatto molto rumore nelle scorse ore: gli affiatatissimi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati, ha scritto il settimanale diretto da Alfonso Signorini nell’ultimo numero in edicola. Immediatamente lo spiffero ‘rosa’ è stato ripreso dalle agenzie stampa specializzate in ‘affari di cuore’ e gossip. Lungo tutta la giornata di ieri non è giunta alcuna dichiarazione da parte dei diretti interessati. A tarda sera, però, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è intervenuta sulla questione ed ha smentito la voce circolante tramite un post pubblicato tra le sue Stories Instagram: lei e Goffredo sono ancora una coppia. Nessuna rottura, nessuna crisi profonda!

“Siamo ancora qua, eeeh già”. Così Aurora su Instagram, citando una celebre canzone di Vasco Rossi. Il tutto a commento di uno scatto in cui si è immortalata a letto, al fianco di Goffredo. Una smentita plastica al gossip diffuso da Chi. La coppia, che dura da tre anni, c’è ancora. Ed è viva e vegeta. Il feeling non pare sia stato intaccato dai rumori della cronaca rosa. Da tempo si mormora che i due potrebbero sposarsi a breve e magari mettere su famiglia. Dall’altra parte, vista la giovane età di entrambi, non c’è alcuna fretta di fare grandi passi. Al netto di indiscrezioni e sussurri più o meno fondati, c’è una certezza: la love story non è affatto naufragata come invece si era ipotizzato di recente. Viva l’amore!

Di recente la figlia di Eros e Michelle ha impegnato molto del suo tempo per la registrazione di un programma di Italia 1, che la vedrà protagonista al fianco di Alvin. A far mormorare di una possibile rottura con Goffredo c’è stato pure il fatto che sui social, nell’ultimo periodo, la giovane conduttrice ha pubblicato meno momenti romantici con il compagno. Questione che ha ulteriormente fatto scattare l’allerta su un presunto addio sentimentale.

Spulciando i profili dei due ragazzi c’è chi ha sostenuto che siano venuti meno i like reciproci. Indizietti e indiziucoli che possono voler dire tutto e niente. In questo caso niente: Aurora e Cerza sono ancora in love!