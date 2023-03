Aurora Ramazzotti è diventata mamma? La replica all’indiscrezione

Aurora Ramazzotti ha messo a tacere i rumors che l’hanno vista protagonista nelle ultime ore. Ieri 4 marzo, l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva pubblicato una storia in cui annunciava che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fosse diventata mamma. La notizia ha destato perplessità in molti, considerando che la 26enne si trova ancora nel suo ultimo mese di gravidanza. In effetti, se fosse stata vera, si sarebbe trattato di un parto prematuro. Tuttavia, la mattina seguente, l’influencer ha voluto smentire le voci e far sapere ai suoi followers la verità. Aurora ha, infatti, deciso di condividere con i suoi seguaci l’evoluzione del suo pancione durante i mesi di gravidanza. Con l’ultima foto, che la ritraeva ancora con la sua “belly bump”, accompagnata dalla didascalia “Sto ancora cucinando qui”, Aurora ha chiarito che il bambino che aspetta con il fidanzato Goffredo Cerza non è ancora arrivato. Quindi, la notizia che aveva fatto il giro del web era solo una fake news.

Aurora Ramazzotti: pausa dallo sport

Aurora Ramazzotti ha documentato ogni fase della sua gravidanza sui social, condividendo con i suoi follower l’evoluzione del bambino e vivendo questo momento con grande ironia e senza mai tralasciare la sua passione per la moda e lo sport. Tuttavia, data la prossimità della data presunta del parto, la 26enne ha dovuto interrompere l’allenamento a causa di un pancione molto ingombrante e della necessità di riposare. Questa è stata una scelta difficile per Aurora, che ha sempre mostrato una forte passione per lo sport. Passione che le è stata trasmesso proprio dal compagno Goffredo Cerza. Il bambino, che secondo le indiscrezioni si chiamerà “Nicolò”, dovrebbe nascere entro la fine di marzo o gli inizi di aprile.

Aurora Ramazzotti: i chili presi in gravidanza

Aurora Ramazzotti non perde mai l’occasione di scherzare con i suoi followers e, recentemente, ha ironizzato sui chili presi durante la gravidanza. In delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato il suo pancione di profilo, orgogliosa del suo “big boy”, ribadendo che il suo bebè in arrivo è un maschietto. Dopodiché, ha fatto una battuta sul peso: “Ma quando si contano i chili in gravidanza si possono sottrarre quelli del bambino? Chiedo per un’amica”. Nonostante battuta, Aurora ha mantenuto la sua figura snella e sembra radiosa nella dolce attesa. Tra pochissimo, infatti, accoglierà tra le braccia il suo primo figlio, per la grande gioia dei futuri nonni Michelle ed Eros.