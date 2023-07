Aurora Ramazzotti è di nuovo incinta? Parla l’influencer

Mormora il web, mormora… E se c’è di mezzo Aurora Ramazzotti mormora ancor più. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, da quando è diventata una seguita influencer ed un personaggio televisivo, è tra le giovani ‘vip’ più chiacchierate del Bel Paese. L’ultima voce corsa sul suo conto è quella di una presunta seconda gravidanza. Su Instagram, dove conta una fanbase di oltre 2.6 milioni di seguaci, per qualche motivo sfuggente, è iniziata a circolare l’indiscrezione relativa appunto ad una sua seconda dolce attesa. Sulla questione è intervenuta la diretta interessata, che, tramite una replica goliardica e ironica, ha smontato il vociferio dilagante.

Tra le sue Story, Aurora ha messo in evidenza una domanda di un suo ‘seguace’ che, senza troppo girarci attorno, le ha chiesto se aspettasse un altro bebè dopo l’arrivo del piccolo Cesare. “Incinta del secondo?“. La giovane mamma ha replicato con un fulmineo: “No, del dessert”. Insomma, non c’è alcuna nuova gravidanza in vista. Il gossip è stato spento sul nascere.

Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta lo scorso 30 marzo, accogliendo il piccolo Cesare. Il nome è stato tenuto segreto fino al giorno del parto. Prima della nascita, qualche presunto esperto di gossip aveva assicurato che l’influencer aveva deciso di chiamare il figlio come il padre, vale a dire Eros. La notizia si è rivelata infondata.

Eros e Michelle ancor più uniti dalla nascita del nipote

L’arrivo del bebè ha contribuito ancor più a riunire Eros e Michelle Hunziker, entrambi al settimo cielo per essere diventati nonni. Nessun clamoroso ritorno di fiamma tra il cantante e la conduttrice, che però, ormai da mesi, condividono un profondo legame di stima e affetto.

Tutti e due, in diversi frangenti, hanno sottolineato di provare una forma di amore verso l’ex partner. Cioè un’amicizia sincera in cui si supportano a vicenda. Come poc’anzi accennato, però, nessun ritorno in love. Eros oggi è felicemente fidanzato con Dalila Gelsomino. Michelle invece è single: dopo la fine del matrimonio con Trussardi ha vissuto un flirt con il medico Giovanni Angiolini con il quale si è lasciata lo scorso autunno.