Aurora Ramazzotti e botox: così svela la verità e cita mamma Michelle

Aurora Ramazzotti parla di botox e svela se ha davvero ricorso alla chirurgia estetica oppure no. Nel farlo, cita la sua bellissima mamma, Michelle Hunziker. Ciò accade su Instagram, dove si ritrova a leggere ogni tipo di commento e domanda sulla sua vita. Questa volta, con la figlia di Eros Ramazzotti, si torna a parlare delle visite dal chirurgo estetico, che ormai appare agli occhi del pubblico come una prassi indispensabile e certa. Invece, non tutti i volti noti decidono di ricorrere alla chirurgia estetica, sebbene possa oggi giorno sembrare strano.

Una fan ha chiesto ad Aurora consiglio sul suo medico estetico per effettuare anche lei il botox. La giovane Ramazzotti, che di recente ha svelato qual è la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza, si è divertita di fronte a questa domanda. Infatti, la sua replica mostra tutta la sua ironia e anche il suo enorme apprezzamento per la bellezza della madre. In questo modo, Aurora ha fatto chiarezza su un punto che genera spesso tanta curiosità nel pubblico, rivelando se ha mai fatto uso di filler o punturine.

Questa fan le ha proprio chiesto chi le fa il botox, convinta dunque che la Ramazzotti abbia fatto visita al chirurgo estetico. Aurora non appare infastidita, anzi è divertita e può anche avvertire questa domanda come un complimento. Lei stessa conferma questo: “Lo prendo come un enorme complimento!”. Poi continua smentendo di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica nella sua vita: “Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico”.

Dunque, mistero svelato. Se i fan hanno notato dei cambiamenti negli anni, possono tranquillamente pensare che si tratti di crescita e di nuove tecniche di make up. Aurora, comunque, ci ha tenuto a precisare di non essere contro ai ritocchini estetici. Allo stesso tempo, come hanno dichiarato negli anni anche altri volti noti, ha paura di iniettarsi qualcosa nella sua pelle. Ironizzando, ci ha tenuto poi a promettere che se mai deciderà di fare qualcosa sotto questo punto di vista lo rivelerà.

La mamma del piccolo Cesare ha anticipato che cercherà di “rimanere naturale più a lungo possibile”. Pertanto, non esclude che in futuro possa ricorrere anche lei alla chirurgia estetica per qualche ritocchino, di fronte ai cambiamenti dovuti all’età. Ed ecco che è arrivato il riferimento alla sua mamma, che da sempre incanta tutti, non solo con il suo talento e la sua simpatia, ma anche con la sua bellezza: “Sperando di aver ereditato i geni della Hunzi“.

Aurora, giustamente, spera di aver preso in eredità questo aspetto da Michelle, che più passano gli anni e più bella appare!