Aurora Ramazzotti cita Elisabetta Canalis: ironia o frecciatina?

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo un weekend di relax in Liguria insieme al fidanzato Goffredo Cerza, per il matrimonio di una sua amica. Per l’occasione, i due hanno viaggiato senza il loro bambino, Cesare, che, nel frattempo, sta trascorrendo questi giorni con la nonna, Michelle Hunziker. La neomamma ha voluto pubblicare su Instagram una serie di scatti in costume al mare ligure, ai quali ha aggiunto una didascalia che non è passata inosservata a diversi utenti. “La mia Liguria” ha scritto la conduttrice, citando una frase della showgirl Elisabetta Canalis.

Si tratterebbe, infatti, di un riferimento allo spot che la showgirl fece durante il festival di Sanremo per promuovere la regione. Ai tempi, la pubblicità attirò molte polemiche e critiche. L’ex velina, infatti, non ha origini ligure, bensì sarde e, per questo, la frase in questione fece storcere il naso a diverse persone, soprattutto a coloro nati e cresciuti in Liguria. Oltretutto, lo spot, essendo andato in onda durante la settimana sanremese, ha avuto ovviamente ancora più visualizzazioni di quante ne avrebbe avute normalmente.

Dunque, la Ramazzotti avrebbe voluto citare la frase divenuta ormai cult della Canalis, dato cato che neanche lei è originaria della Liguria, avendo sempre vissuto a Milano. Ora, non si sa di certo se Aurora avesse come referente proprio Elisabetta, ma il collegamento lascia poco spazio a dubbi. In ogni caso, in tanti hanno commentato le foto pubblicate dall’influencer, facendo sempre la stessa domanda: si tratta di un riferimento ironico o di una frecciatina?

C’è chi sostiene si tratti di una frecciatina, dato che è ormai passato molto tempo da quella pubblicità. Secondo alcuni, infatti, Aurora sarebbe stata tra quelli che hanno considerato di cattivo gusto la pubblicità ai tempi e, per questo, avrebbe voluto lanciare una frecciata alla modella sarda. D’altro canto, però, molti credono che non sia assolutamente così e che, semplicemente, la figlia di Eros Ramazzotti stesse scherzando, senza voler fare nessun riferimento diretto alla Canalis, ma volendo semplicemente usare una frase ironica. Aurora deciderà di spiegare direttamente la questione per mettere a tacere qualsiasi speculazione? Chissà…