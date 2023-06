Aurora Ramazzotti sorprende l’ex di papà Eros: gesto sorprendente

Da un po’ di tempo a questa parte Marica Pellegrinelli ha ritrovato l’amore. Dopo essere stata legata per molti anni al cantante Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto due figli di nome Rafaela Maria e Tullio Gabrio, la modella di origini bergamasche ha conosciuto il DJ e produttore olandese William Djoko. I due inizialmente hanno cercato di tenere nascosta la loro relazione ma, poco dopo essersi conosciuti, sono stati paparazzati e hanno dovuto dire definitivamente addio ai loro sogni di privacy. Nella giornata di ieri, martedì 30 maggio, Djoko ha compiuto gli anni e la sua compagna ha voluto dedicargli un dolce pensiero sui suoi profili social. Non solo lei ma anche un’altra persona vicina alla Pellegrinelli ha voluto fare gli auguri al DJ e si tratta di Aurora Ramazzotti, figlia dell’ex marito della modella. Ecco che cosa ha scritto.

Il post di Marika Pellegrinelli e gli auguri di Aurora Ramazzotti

William Djoko ha compiuto 39 anni e per l’occasione la sua compagna ha voluto dedicargli un post sulla sua pagina di Instagram: “Buon Compleanno anima multitalentuosa che mi ha scelta come compagna di vita (famiglia, danza, passioni, sesso e cibo di strada). E per questo mi sento benedetta ogni secondo di aver avuto la fortuna di incontrarti in tutta questa immensità di popoli. Ti amo, ti amiamo.” Queste le parole usate dalla Pellegrinelli per festeggiare il compagno. La dolce dedica è stata accompagnata da una carrellata di fotografie che ritraggono alcuni dei loro momenti di coppia e che mostrano quanto sia speciale il loro legame. Di tutto risposta, Djoko ha commentato con: “Amoreeeeee sono l’uomo più fortunato del mondo con voi.”

Tra i numerosi commenti che si sono rincorsi sotto il post della modella, spicca quello di Aurora Ramazzotti che ha scritto un semplice “Auguri William” accompagnato da una dolce emoji. Un commento che dimostra come la Pellegrinelli e la figlia di Eros siano rimaste in ottimi rapporti. D’altronde la stessa Aurora Ramazzotti, poco dopo la fine della relazione tra la modella e il padre, aveva affermato: “Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita.”

Chi è William Djoko

La prima volta in cui i due sono stati visti insieme è stato nel dicembre del 2021, quando sono stati paparazzati in un locale di Milano. A quanto pare Marica e Djoko si sono conosciuti a Ibiza e tra i due ci sarebbe stato una sorta di colpo di fulmine. La Pellegrinelli infatti poco dopo avrebbe presentato al DJ olandese i suoi due figli, ai quali Djoko è molto legato. Di lui non si sa molto: le sue origini sono per metà camerunesi, da parte del padre, e per metà olandesi-ucraine, da parte della madre. Come anticipato, a oggi Djoko è un famoso DJ e produttore musicale di genere House ma vanta anche un passato da ballerino di salsa.

La sua carriera solista è iniziata nel 2008 con la pubblicazione dell’album Hard Living. Da quel momento il successo di Djoko ha letteralmente preso il volo e poco tempo dopo ha fondato la band Jason and The Argonauts.