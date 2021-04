Aurora Ramazzotti, catcalling: “Ferita dai commenti delle donne”

Ha denunciato tramite un video pubblicato sui social un episodio di catcalling, ovvero molestie di strada. Aurora Ramazzotti ha dichiarato che ancora oggi questo fenomeno è molto frequente e si verifica ai danni delle donne in particolare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha rivendicato il suo diritto di sfilarsi una felpa e fare sport in libertà senza avere il timore di finire vittima di commenti indesiderati da parte di estranei. Come sostenuto, pare che ne sia vittima costante, nonostante sia una ragazza che in genere si veste da maschiaccio:

“Appena mi metto una gonna o mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa caldo devo sentire i fischi o i commenti sessisti? Fate schifo”

La denuncia di catcalling è diventata in poco tempo un dibattito acceso e uno spunto per prendere coscienza che gli uomini continuano ad adottare con estrema leggerezza. In una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera il nuovo volto de Le Iene Show ha parlato di quanto certi commenti da parte di alcune donne l’abbiano ferita e il suo discorso sembra essere stato frainteso:

“Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne”

Ha deciso di realizzare quel filmato perché, ancora oggi, ci sono tante donne che non hanno la forza di reagire a quella che è considerata una prassi normale, ma quelli che fischiano, fanno apprezzamenti o dicono di peggio non sanno che cosa prova, come paura e umiliazione. Pensa di distinguere una frase gentile, un complimento, da una forma di molestia verbale. Ci sono molestie più pesanti, per non parlare della violenza fisica. Vi sono donne che per colpa di fischi o altro hanno smesso di vestire come vogliono per non attirare sguardi imbarazzanti.

Da anni combatte con la sua associazione per sensibilizzare gli italiani alla violenza di genere. Aurora Ramazzotti si è detta ferita dalle donne e, in realtà, non se lo aspettava. Alcuni commenti hanno lasciato intendere che il catcalling la donna lo meriterebbe solo se si è abbastanza bella per un fischio per strada.

Aurora Ramazzotti, Er Faina nella bufera: “Fischiare a una donna non è catcalling”

Bufera su Er Faina. L’ex concorrente di Temptation Island ha risposto al video di Aurora Ramazzotti sostenendo che fischiare a una donna non è un insulto, tantomeno rientra nel fenomeno del catcalling. Parole che, ovviamente, hanno suscitato non poche proteste tanto che lui stesso ha chiesto scusa.