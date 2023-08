Aurora Ramazzotti: caos per la foto senza veli e lei si gode lo show

Aurora Ramazzotti viene travolta dalle critiche dopo solo qualche minuto dalla condivisione di un post su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso una serie di foto per raccontare la prima metà di agosto. In tutto sono 10 gli scatti che riprendono vari momenti e umori diversi. C’è quella che la ritrae con Goffredo Cerza, quella con l’amica Sara Daniele che tiene in braccio il piccolo Cesare Augusto, ma è una ad attirare l’attenzione di tutti.

Ebbene Aurora ha condiviso una foto che la ritrae nuda mentre si fa la doccia nel giardino della villa dove si trova insieme alla sua famiglia. Ovviamente lo scatto non poteva passare inosservato, tanto che la stessa Ramazzotti pensa bene di reagire ancora prima della bufera. Sono tantissimi coloro che stanno criticando duramente la scelta della figlia di Michelle di condividere una foto in cui è senza veli. Va precisato che è uno scatto fatto di profilo e non si vede proprio nulla.

Infatti, la prospettiva copre le zone intime. Nonostante questo, il fatto che non porti reggiseno e slip o qualsiasi altro indumento sta facendo discutere tra gli hater. Proprio contro quest’ultimi, Aurora Ramazzotti di recente ha deciso di fare un tatuaggio. “Era quella che non le piaceva mostrarsi”, “Sei una mamma”, “Questione di stile ed eleganza” e ancora “La foto è insensata e poco educativa”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti di utenti indignati dalla foto senza veli di Aurora.

E la Ramazzotti non è impreparata a questo e lo dimostra commentando da subito il suo stesso post. Infatti, la figlia di Michelle condivide sotto le nuove foto una giff che ritrae il conduttore statunitense Joe Stewart mentre mangia i popcorn. Così, la giovane Ramazzotti fa intendere che si sta godendo lo ‘show’ creato dagli hater, per nulla inaspettato. Non solo, sulle Stories di Instagram, Aurora reagisce al caos creato dalla foto che la ritrae nuda con molta ironia.

“I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace, benché fastidioso, dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una mi***a”

Non è finita qui. La giovane Ramazzotti continua a dimostrare di essere divertita dai commenti degli hater. In particolare, ad attirare la sua attenzione è un messaggio. C’è un utente che le fa presente che è totalmente libera di fare ciò che vuole, ma che “non tutto ciò che è libero è lecito”. Tale commento va avanti con un consiglio: dovrebbe iniziare a porsi dei limiti.

Questo utente spera “di aver stuzzicato” la mente di Aurora, a cui chiede di riflettere. La Ramazzotti non può fare a meno di ironizzare su questo commento: “Nel frattempo, la mia mente stuzzicata”. Affianca questa frase a un suo selfie caratterizzato dalla presenza di una scimmietta che suona nella sua testa.

C’è chi la attacca accusandola di essersi persa in un bicchiere d’acqua e lei risponde anche a questo, condividendo la foto di Mahmood. Il cantante, in queste ore, ha condiviso uno scatto che lo ritrae senza veli in mare, mettendo in mostra il lato b. La foto ha fatto impazzire i fan e Aurora ironizza: “Mi segnalano un Mahmood che si perde in molto più che un bicchier d’acqua”.