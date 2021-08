Aurora Ramazzotti, bagarre con la Collovati: scontro “sul far l’amore”

Bagarre sui social tra Caterina Collovati, giornalista e opinionista televisiva, e Aurora Ramazzotti, conduttrice nonché figlia Eros e Michelle Hunziker. Nei giorni scorsi la giovane, come ha fatto più volte negli ultimi mesi, ha tenuto la sua personale rubrica tra le Stories Instagram – con la formula domande e risposte – sull’intimità. Le sue riflessioni sul tema sono sempre all’insegna di una ragionata ironia. Insomma, si scherza ma dicendo cose serie. E soprattutto affrontando argomenti tabù relativi ai rapporti di letto. La questione non è piaciuta alla Collovati che ha attaccato duramente la Ramazzotti. Nelle scorse ore quest’ultima ha controreplicato alla moglie dell’ex calciatore.

Tramite un corposo post su Instagram, la giornalista ha avuto parole al vetriolo per Aurora. Ecco quanto sostenuto dalla Collovati:

“Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo… Ma ora basta direi. La versione sessuologa spinta: no. E se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far l’amore fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di Tv8 quest’inverno. Eri molto brava”.

Dopo la dura presa di posizione di Caterina, Aurora ha controbattuto, sempre su Instagram, tramite una Stories. Ha preferito non alzare troppo i toni, per evitare di rendere il clima attorno al tema ancor più incandescente. Dall’altro lato ha chiaramente sostenuto di non essere per nulla d’accordo con la giornalista, che tra l’altro ha usato una terminologia non del tutto azzeccata. Cosa che la Ramazzotti, con garbo e in modo sottile, ha provveduto a sottolineare.

Di seguito la risposta integrale della giovane conduttrice:

“Non sono d’accordo, ma non si può piacere a tutti. Forse, l’unica cosa che mi sento di dire è che la ‘difficoltà dei Millenial nel fare l’amore (forse intendeva la Generazione Z? Chi lo sa), deriva sicuramente non da chi, come me, tratta tematiche tabù con ironia e leggerezza. Anzi credo fermamente che normalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore e chiusura mentale attorno al fare l’amore e alle sue mille retoriche errate. Che poi io lo so di esagerare, ma mi piace così”.

Aurora Ramazzotti, di recente, sempre restando in tema social, ha avuto un’altra brutta gatta da pelare. Il magazine Chi ha sussurrato poche settimane fa che avrebbe litigato con l’amica del cuore Sara Daniele, figlia del compianto Pino. Non appena è uscita l’indiscrezione, sia la conduttrice sia la figlia d’arte del musicista partenopeo sono balzate sui rispettivi profili social, smentendo categoricamente di aver troncato la profonda amicizia che le lega da anni.

Insomma, non c’è alcun rapporto ai ferri corti. Sempre Chi Magazine ha anche spifferato che una cara amica di Sara e Aurora, Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin nonché vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e oggi brillante conduttrice radiofonica, avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della love story con il cantante Federico Rossi. Pure in questo caso è arrivata la secca smentita della diretta interessata.