Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle si separa dal figlio di 3 anni: “Non viene con me, a chi lo lascio”

Aurora Ramazzotti, tra pochi giorni, si trasferirà da Milano, città in cui è residente, a Roma per partecipare a Ballando con le Stelle, dove si metterà in gioco come concorrente. Lo show danzante di Rai 1 condotto da Milly Carlucci aprirà i battenti sabato 3 ottobre, in prime time. L’influencer 29enne, conversando con i suoi fan su Instagram, ha fatto sapere che sarà costretta a separarsi temporaneamente da Cesare, il figlio di 3 anni avuto con il marito Goffredo Cerza. Il piccolo non si sposterà nella Capitale con la madre.

Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle e lontana dal figlio Cesare

Mancano poco più di tre settimane alla puntata d’esordio della nuova stagione di Ballando con le Stelle. I concorrenti, però, devono raggiungere Roma prima del 3 ottobre, per iniziare le prove con i rispettivi maestri. Per questo, a breve, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti lascerà Milano. Su Instagram le è stato chiesto come gestirà l’impegno televisivo e quello del figlio. Questa la risposta della 29enne:

“La cosa più difficile sarà stare lontana da lui, ma so che alla sua età, avendo iniziato la materna e cambiato casa da poco, la sua routine è più importante. Portarlo a Roma significherebbe sconvolgergliela totalmente e nel mentre non lo vedrei quasi mai perché sarei comunque presa dal programma. È stata una scelta conscia, per me che sono abituata a vivere in simbiosi con lui sarà tosto. Ma starà col suo bravissimo papà e verranno a trovarmi sempre”.

Il piccolo Cesare resterà quindi a Milano, con Goffredo Cerza, che senza dubbio potrà contare sia sull’aiuto dei suoi parenti sia su quello delle persone vicine a sua moglie. Tra l’altro Aurora e il marito hanno traslocato da poco in una nuova casa con giardino alle porte di Milano. Una scelta dettata dal fatto che l’abitazione in cui dimoravano prima in affitto, in una zona più centrale della metropoli lombarda, era diventata troppo cara. Lo ha reso noto nei giorni scorsi la stessa Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti ha cambiato look

Nei giorni scorsi c’è stato un altro cambiamento per l’influencer che ha modificato il proprio look, optando per un caschetto. Una bella sforbiciata alla folta chioma di prima: Aurora ha riferito di aver preso una simile decisione perché i suoi capelli si erano rovinati, diventando secchi. Ha inoltre confessato che già anni fa aveva vissuto una simile situazione. Anche allora aveva dato una sforbiciata importante alla chioma, permettendole di ricrescere sana e forte.

“A quanto pare un sacco di voi vogliono fare il caschetto ma non trovano il coraggio. Posso dire che anche io ero una di voi che non trovava il coraggio e poi l’ha fatto e adesso sono molto felice”, ha chiosato l’influencer.