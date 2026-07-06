Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle, annuncio e dettagli: cosa farà

Milly Carlucci e il suo team sono al lavoro per ‘confezionare’ il cast di Ballando con le Stelle: da un lato c’è da trovare per la giuria una sostituta o un sostituto di Selvaggia Lucarelli, dall’altro c’è da formare la squadra dei concorrenti vip. La prima questione, per ora, non è ancora risolta, la seconda comincia a prendere contorni più definiti con i primi ingaggi. A tal proposito, il settimanale Chi, con un articolo a firma dell’esperto di retroscena tv Giuseppe Candela, ha lanciato uno scoop, annunciando che Aurora Ramazzotti sarà una delle ‘famose’ in gara sulla celebre pista da ballo del popolare talent show di Rai 1, che tornerà in onda il sabato sera a partire dal prossimo 3 ottobre.

Ballando con le Stelle: tra i concorrenti arriva Aurora Ramazzotti

“Secondo le nostre fonti, la figlia d’arte avrebbe detto sì a Milly Carlucci e sarebbe pronta a scendere in pista come concorrente nell’edizione di Ballando con le stelle in partenza sabato 3 ottobre”, si legge sul settimanale edito da Mondadori. Dunque, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di mettersi in gioco e di danzare. Sulla carta, un colpaccio per la trasmissione, visto il largo seguito che la giovane ha sui social, come dimostrato dal suo recente matrimonio con Goffredo Cerza, evento che è stato organizzato in Sicilia e che ha avuto una rilevante eco mediatica.

Il punto sulle trattative per sostituire Selvaggia Lucarelli in giuria

Per quanto riguarda invece il nodo relativo alla sostituzione di Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di lasciare il programma accettando la conduzione dell’Isola dei Famosi, per ora non c’è ancora nulla di certo. Il quotidiano La Stampa, nei giorni scorsi, ha scritto che ci sarebbe in corso una trattativa per mettere sotto contratto la conduttrice Barbara D’Urso, ma che come al solito ci sono diversi ostacoli da superare, a partire dal presunto veto di Pier Silvio Berlusconi.

Ci sarebbe anche la pista suggerita da Fanpage.it, che ha parlato di contatti tra la produzione di Ballando con le Stelle e lo staff di Geppi Cucciari. Anche in questo caso, però, la trattativa sarebbe in salita per i tanti impegni della comica sarda, sia sul fronte professionale sia su quello privato.