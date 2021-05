Aurora Leone torna a parlare, intanto è flop per la Partita del Cuore in tv

L’evento benefico per la prima volta va in onda su Canale 5 e registra un record negativo; intanto, la comica dei The Jackal scrive un nuovo messaggio sui social riguardo al caos scoppiato ieri

Alla vigilia della 30esima edizione della Partita del Cuore si è sollevata una vera e propria bufera. Le frasi sessiste ricevute da Aurora Leone hanno portato poi alle dimissioni del presidente della Nazionale Italiana Cantanti, Gianluca Pecchini, attraverso un comunicato stampa. La comica dei The Jackal ha reso noto ieri quanto accaduto la sera precedente, quando le è stato chiesto di non sedersi al tavolo della NIC, in quanto donna. Quello che è accaduto, ha portato al forfait di molti artisti che avrebbero dovuto prendere parte alla partita. Hanno scelto di non scendere in campo volti come Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Random, Alberto Urso e Andro dei Negramaro. Proprio questa mattina, Aurora Leone ci ha tenuto a fare un ringraziamento a chi l’ha sostenuta nelle ultime ore.

“Ci tenevo a ringraziare nuovamente giocatori, artisti, tutti coloro che hanno mostrato la propria solidarietà”

Il caos scoppiato ieri ha causato commenti negativi nel corso della diretta su Canale 5 in prima serata. In particolare, molti telespettatori hanno attaccato i cantanti che, invece, hanno deciso di prendere comunque parte all’evento. Non solo, le critiche sono arrivate anche a chi ha preferito non esporsi direttamente. Ovviamente, gli attacchi non mancano verso l’organizzazione generale di un evento così importante. Lo scopo dell’iniziativa della Partita del Cuore è passato in secondo piano, come si poteva già immaginare.

Condotta da Federica Panicucci, la serata è stata un flop sul piccolo schermo. L’evento benefico, per la prima volta in onda su Canale 5 e non più su Rai 1, ha raggiunto il 9.7% di share con la presenza di soli 2.197.000 di telespettatori. Basti pensare che le primissime edizioni – stiamo parlando degli anni ’90 – tenevano di fronte al piccolo schermo milioni e milioni di persone, addirittura quasi 8 milioni nel 1993. Lo scorso anno su Rai 1 aveva totalizzato la presenza di 1.969.000 con uno share dell’11.1%. Si può dire, dunque, che questa prima volta su Canale 5 segna un record negativo per quanto riguarda lo share.

Nella prima serata di ieri, la Partita del Cuore ha sfidato la fiction Il Commissario Montalbano che ha intrattenuto 4.659.000 di telespettatori con il 22.1% di share. La partita si è conclusa con la vittoria della Nazionale Cantanti guidata da Fabio Capello, che ha battuto 7 a 5 i Campioni per la Ricerca, allenati da Sinisa Mihajlovic.

Aurora Leone, oltre a ringraziare coloro che l’hanno sostenuta, ci tiene a scrivere un messaggio a chi da sempre le sta accanto.

“Un ringraziamento speciale va alla mia prima squadra: i The Jackal. Anche questa volta hanno giocato in prima linea per aiutarmi, tutelarmi e supportarmi. Loro e tutti voi siete stati la mia forza. Quella che non mi ha mai fatto sentire sola”

E dopo quest’ultimo messaggio di Aurora, sembra chiudersi qui l’enorme caos scoppiato su un evento benefico per sconfiggere il cancro. Fino al prossimo 3 giugno sarà possibile continuare a sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, donando 2 euro al numero solidale 45527.