Sonia Bruganelli e Laura Freddi non le mandano a dire, questo è certo. La seconda si è lasciata andare a una dichiarazione su Paolo Bonolis che sembra aver fatto storcere il naso alla moglie di quest’ultimo. Infatti, non è tardata ad arrivare la replica al veleno della produttrice televisiva e opinionista del Grande Fratello Vip. Andando per ordine, Sonia ha condiviso sul suo profilo Instagram una rivelazione rilasciata da Laura Freddi durante un’intervista.

Qui la showgirl ha voluto sottolineare di non aver avuto una relazione con Bonolis perché era un volto noto, in quanto a detta sua neppure lo era. Laura ci ha tenuto a fare questa precisazione per zittire una volta per tutte chi l’ha sempre accusata di essersi avvicinata al conduttore di Canale 5 per la sua notorietà. Ecco qui di seguito la dichiarazione della Freddi che ha infastidito (non poco) Sonia:

“Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”

Per replicare la Bruganelli ha condiviso questa dichiarazione di Laura Freddi pubblicata dal profilo Instagram di Donna Glamour qualche giorno fa. La moglie di Paolo Bonolis non si è fermata di certo qui. Infatti, ha replicato mettendo i puntini sulle ‘i’: “Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”. La replica di Sonia suona come una precisazione pungente, quasi come se volesse smentire Laura Freddi, la cui intenzione era quella di allontanare le malelingue sul suo conto.

Sonia Bruganelli e Laura Freddi: oggi un rapporto più sereno

Sembra proprio che Sonia non abbia proprio apprezzato, da come si può percepire dalla sua replica, la dichiarazione della showgirl. Nonostante questo, va precisato che Bruganelli e Laura Freddi hanno confermato lo scorso anno di essere in buoni rapporti. Precisamente a Oggi è un altro giorno su Rai Uno, nel 2022 le due donne hanno deciso di smentire i gossip che da tempo circolavano su loro.

Paolo Bonolis ha avuto una relazione con la Freddi negli anni ’90. Dopo di che per il conduttore tanto amato dal pubblico di Mediaset si è sposato per la seconda volta, con Sonia Bruganelli. Per questo motivo molti hanno sempre ipotizzato che tra le due donne non ci fosse un’atmosfera serena. E, in effetti, in passato c’è stata aria tesa tra loro.

Col passare degli anni le tensioni sono passate in secondo piano ed entrambe hanno assicurato di avere un rapporto sereno. La Bruganelli in quel caso non ha nascosto l’iniziale antipatia che nutriva nei confronti di Laura Freddi. Dopo averla conosciuta ha avuto modo di capire che, in realtà, tra loro poteva nascere un rapporto completamente diverso.