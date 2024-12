Auditel 2024: canale più visto e conduttrice che fa più ascolti di tutti

Il 2024 sta volgendo al termine ed è anche tempo di bilanci televisivi: seppur il panorama è più frastagliato rispetto al passato, resiste il duopolio Rai/Mediaset. Chi l’ha spuntata? Il Biscione che si conferma per il secondo anno consecutivo in testa. Battuta la concorrenza dell’emittente pubblica sia nel consumo televisivo e radiofonico tradizionale, sia in quello on-demand. Il sistema crossmediale del gruppo, come ha riferito in una mota la stessa società di Cologno Monzese, negli ultimi dodici mesi, tramite tutti i suoi mezzi, ha raggiunto i 96 milioni di copertura lorda settimanale.

Mediaset, quindi, cresce anche sul fronte degli utenti digitali, vale a dire coloro che guardano i contenuti attraverso tv connesse, Pc e device mobili. Superati i 10 miliardi di video fruiti online. Rispetto al 2023, l’incremento certificato del tempo dedicato alla visione di contenuti Mediaset sul web ha registrato un balzo enorme: +44.4%.

Le reti del Biscione sono in testa anche sul pubblico attivo, quello cioè racchiuso nel range che va dai 15 ai 64 anni. Trattasi della fascia d’età più ghiotta per gli investitori pubblicitari. Nell’ultimo quinquennio, nel totale giornata, lo share Mediaset su questo target è passato dal 36,4% al 39,5%, raggiungendo nel 2024 un vantaggio sul diretto competitor (cioè la Rai che si è fermata al 31,3%) che oltrepassa gli 8 punti di share.

Altro dato significativo è quello che indica che Mediaset, anche quest’anno, è stato il primo editore su tutto il pubblico televisivo. Numeri che diventano ancor più importanti se si considera che la Rai ha trasmesso nel 2024 dei grandi eventi sportivi come le Olimpiadi e gli Europei di calcio, oltre naturalmente al Festival di Sanremo.

Numeri alla mano, nelle 24 ore, le reti del Biscione totalizzano il 36,9% di share (contro il 36,6% del servizio pubblico).

In cinque anni gli ascolti Mediaset sul pubblico totale hanno registrato un aumento del +9.8% (+3.3 punti di share) passando dal 33,6% al 36,9%.

Canale 5 è il canale più visto di tutti sul target commerciale

Canale 5 è la la rete in assoluto più vista sul target commerciale con uno share pari al 17,6%. Rai 1 inchiodata al 14,4%.

Italia 1, sul pubblico di riferimento, ossia il target 15-34 anni, raggiunge il 7,9% (Rai2 5,1%; Nove 2,7%). Trattasi della terza rete sul target commerciale dopo Canale 5 e Rai 1, con una media del 6,6%. Retequattro si conferma leader nelle 24 ore su tutto il pubblico rispetto alla diretta concorrente, vale a La7, con il 4,2%. Per la rete di Urbano Cairo, 3,8%.

Chi è la conduttrice che fa più ascolti tv in assoluto

Chi è la conduttrice tv che garantisce maggiori ascolti nella tv generalista? Risposta scontata: Maria De Filippi, un vero e proprio caterpillar. Non ci sono dati dettagliati, ma è banale sottolineare che la conduttrice pavese è colei che riesce a garantire più pubblico. Anche quest’anno non ha mai toppato. C’è posta per te ha avuto 4.548.000 di utenti a puntata e il 30,12% di share. Amici di Maria De Filippi ha brillato sia nell’edizione pomeridiana festiva, sia nella fase serale, trionfando praticamente sempre sulla concorrenza.

Uomini e Donne ha radunato quotidianamente oltre 2.3 milioni di persone con lo share tra il 23 e il 25 %. Come al solito è stato il programma più visto dell’intera tv generalista nel pomeriggio. Anche Tu si que vales ha avuto nuovamente dati eccellenti, con una media di circa 3.5 milioni di spettatori a puntata, share al 25%. Sono andati fortissimi anche i due programmi da lei non presentati, ma prodotti: Temptation Island, addirittura proposto in due edizioni, e la novità This is me. Nessuno come “Queen Mary”. Chapeau!