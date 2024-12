Uomini e Donne: le imperdibili ‘sfuriate’ di Maria De Filippi nel 2024

Uomini e Donne è un programma che, malgrado gli anni di anzianità, non smette di avere successo. I più fedeli ricorderanno scene iconiche come il bacio tra Serena Enardu e Giovanni Conversano dato direttamente sulla scalinata così come lo schiaffo di Roberta di Padua a Riccardo Guarnieri. Sono tantissimi i momenti memorabili del dating show di canale cinque. Tra questi però le “sfuriate” di Maria De Filippi restano forse in cima alla classifica di gradimento. E allora noi di Gossipetv abbiamo deciso di fare una classifica delle top five di questo 2024. Vediamo insieme quali sono.

In fondo alla classifica troviamo la discussione tra Alessandro Vicinanza e la De Filippi che ha difeso Asmaa Fares. La conduttrice non è riuscita a trattenere il suo fastidio. Queste le sue parole: “Lei (Asmaa) per me ha totalmente ragione. Alessandro tu esci con lei perché la vuoi conoscere e ci sta. Che condividi con Cristina che forse ci esci e che forse le lasci il numero secondo me è proprio poca roba… Se questo per te è un comportamento corretto per me no!“. Sottolineando così il comportamento scorretto di Alessandro nei confronti di Asmaa con la complicità di Cristina Tenuta. Al quarto posto si classifica l’uscita di scena del tronista Alessio. Anche in questo caso la conduttrice ha parlato duramente. Senza troppi indugi la De Filippi ha fatto presente al tronista romano che, dopo le segnalazioni ricevute, le sue corteggiatrici erano andate via. L’invito chiaro ad alzarsi dalla sedia rossa non ha lasciato altra possibilità ad Alessio che scappare con la coda tra le gambe.

Ecco la top 3 di questo 2024!

Veniamo ora alla top 3 della nostra classifica. E’ stato difficile scegliere ma alla fine questo è il risultato. Al terzo posto troviamo la discussione tra Aurora Tropea e Maria De Filippi. Aurora non poteva proprio mancare in questa classifica. Molte volte ha fatto perdere le staffe alla nostra “Queen Mary” ed anche nel 2024 non è mancato il momento iconico tra le due. La discussione originaria riguardava Aurora e Cristina. Quest’ultima infatti ha raccontato che Aurora il giorno prima le aveva alzato la gonna e l’aveva offesa verbalmente. Tutto il parterre femminile ha preso le difese di Cristina e cosi la De Filippi non ha fatto altro che farlo notare ad Aurora. Invitandola quindi a porgere le sue scuse. Il rifiuto di Aurora di scusarsi ha portato la conduttrice ad intervenire dichiarando: “Rifletti sui tuoi comportamenti, non su quelli degli altri. Ho molta pazienza ma oggi me la stai facendo perdere!“.

Al secondo posto non poteva mancare la discussione tra la padrona di casa e Fabio. Quest’ultimo stava uscendo con Sabrina e i due erano al centro studio per discutere della loro relazione. Ad un certo punto è intervenuta Alessia a favore di Sabrina, invitandola a lasciare Fabio. Lui, sentendosi attaccato, si è rivolto in malo modo ad Alessia chiedendole ad alta voce: “Ma tu che parli, chi sei?“. Maria De Filippi non ha trattenuto la rabbia ed è prontamente intervenuta contro Fabio dicendo: “ Lei si chiama Alessia e tu Fabio che c@@@o vuoi?!“. L’intervento della conduttrice ha scatenato l’applauso di tutto lo studio ed ha portato Fabio a chiedere prontamente scusa alla dama del parterre.

Arriviamo alla prima posizione. In realtà qui parliamo di qualcosa che deve ancora essere mandato in onda ma che promette scintille. Si tratta dell’abbandono del trono da parte di Michele Longobardi. Sembra infatti che la discussione con la conduttrice sarà davvero imbarazzante e che i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, toglieranno a Michele persino il saluto. Lasciamo quindi il 2024 sapendo che i primi giorni del 2025 promettono già puntate scoppiettanti!