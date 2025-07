Audio Raoul Bova, “sviluppi pesanti”: poi l’avvistamento in spiaggia e il “delirio”

Non solo una storia di gossip. Raoul Bova, al centro del calderone mediatico dopo che Fabrizio Corona ha diffuso degli audio in cui il divo si rivolge con toni “spaccanti” alla modella 23enne Martina Ceretti, sua presunta amante, potrebbe essere stato vittima di un ricatto che potrebbe avere “sviluppi pesanti”. Lo scrive il quotidiano La Repubblica che fa sapere che per la questione degli audio la Procura di Roma indaga per tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l’attore, qualche settimana prima che Corona pubblicasse il messaggio vocale ormai noto a tutti, avrebbe ricevuto un messaggio anonimo dai toni allusivi ma con una minaccia chiara. In tale messaggio gli sarebbe stato detto che se non avesse pagato una cifra piuttosto considerevole le conversazioni con Ceretti sarebbe state rese pubbliche.

Bova non avrebbe trattato. Risultato? I suoi audio sarebbero misteriosamente finiti nelle mani di Corona, che al momento non risulta tra gli indagati. Il resto lo conoscono tutti. La frase “spaccante” viene diffusa al podcast Falsissimo, Rocio Munoz Morales apprende la vicenda dai media e, sorprendentemente, sbugiarda Bova, sostenendo che non si fosse lasciata con lui e che è “indignata”. Un terremoto familiare rumorosissimo che in un amen inizia a essere chiacchierato da Bolzano a Palermo.

Il messaggio ricattatorio ricevuto da Bova è stato spedito da un numero sconosciuto, rivela sempre La Repubblica. Il mittente è ignoto. La Procura starebbe cercando di capire chi ha contattato l’attore e come gli audio siano successivamente entrati in possesso di Corona che li ha diffusi: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso…”, “Vuoi vedermi solo per un caffè o qualcosa di bello?”, “Vieni in camera mia, sarebbe più discreto”. Il fascicolo è contro ignoti. Ma i pm non escludono che possa essersi profilato il reato della ricettazione in quanto è possibile che chi ha divulgato i contenuti era consapevole dell’origine illecita di un tale atto.

Nel frattempo la love story tra Bova e Rocio, lunga 12 anni e impreziosita da due figlie, si è frantumata. A colpire è però ciò che hanno rivelato gli avvocati dei due attori. Secondo quello del divo, la relazione con la spagnola era finita da tempo, mentre per il legale di Rocio tale versione è una “falsità”. Prima o dopo, ora il rapporto pare essere definitivamente andato in pezzi. E intanto sarebbe scoppiato un “delirio di fotografi in spiaggia”. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato uno scatto in cui si vede un lido (lo scrittore ha giustamente preferito non divulgare il nome del posto) pieno di paparazzi. E chi stavano ‘intercettando’? Bova che pare si trovasse in spiaggia solo con le sue bimbe. Tempi duri per Raoul, anzi durissimi!