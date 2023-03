Attilio Romita ancora contro Edoardo Donnamaria. Dopo più di quattro mesi, il giornalista ha abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip” lo scorso 14 febbraio, perdendo al televoto contro i coinquilini Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. In un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Superguidatv’, Attilio ha parlato della sua esperienza nel reality e del rapporto con gli altri vipponi. In particolare, l’ex vippone ha fatto delle scioccanti rivelazioni sul suo ‘acerrimo nemico’, Edoardo Donnamaria. I due hanno avuto numerosi scontri dentro la Casa. In particolare, alcune espressioni dell’ex volto del “Tg1” hanno suscitato la rabbia di Donnamaria, il quale l’ha definito classista, materialista e sessista. A tal proposito, Romita ha attaccato Edoardo, dichiarando che, secondo lui, il gieffino avrebbe avuto un trattamento privilegiato rispetto agli altri concorrenti.

Attilio è stato ripetutamente richiamato per alcune sue frasi infelici, tanto che lo stesso giornalista ha confessato di sentirsi in imbarazzo e di aver ferito profondamente la sua compagna, Mimma. Nonostante ciò, ha sottolineato che ad altri concorrenti sono state perdonate espressioni ed azioni peggiori. Nello specifico, ha confessato che Donnamaria avrebbe bestemmiato ben due volte nella Casa,, ma è stato sempre protetto dal programma:

Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in casa, ha detto delle frasi come: “Io sono andato con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori”. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto a differenza di ciò che è stato fatto con me.

Insomma, un attacco non solo al 28enne romano, ma anche alla trasmissione stessa, accusata di non agire in modo equo ma di usare dei palesi favoritismi. Dopodiché, il giornalista ha parlato anche del suo rapporto con la compagna Mimma Fusco, con cui ha avuto dei momenti di incertezza a causa della stretta relazione con Sarah Altobello. Il 69enne ha dichiarato di aver riconquistato la fiducia della sua compagna e che, addirittura, potrebbero sposarsi entro la fine dell’anno. Tuttavia, Mimma ha posto una condizione: “La condizione è di non vedere la Altobello neanche in tv. Devo escludere tassativamente ogni contatto con lei”. Dopo aver ritrovato la compagna così ferita, Attilio non ha esitato e ha accettato di non avere più alcun rapporto con la showgirl. La cosa più importante, per lui, è ricostruire il rapporto con la sua Mimmuzza.

Infine, ha rivelato chi considera i più strateghi della Casa: Luca Onestini ed Edoardo Tavassi che “la mattina già pensa a cosa deve a favore di telecamera”. Ma chi potrebbe vincere secondo lui? “Tavassi dopo la notte orribile del van ha perso qualche possibilità. Penso possa vincere Oriana oppure Luca”, ha replicato.