Nuove grane in arrivo per Attilio Romita alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La madre di Sarah Altobello ha scritto una lettera contro l’ex giornalista, che è stata pubblicata sul settimanale Di Più. Una missiva nella quale la signora Mariolina non ha esitato a definire il gieffino 69enne una persona maleducata, cattiva e viscida. La donna ha dunque invitato l’uomo a chiedere scusa alla figlia e ad allontanarsi da lei definitivamente.

La madre di Sarah Altobello contro Romita

Nella lettera la madre di Sarah Altobello ci ha tenuto a precisare che la 34enne è una ragazza perbene, che proviene da una famiglia di lavoratori, di persone che hanno studiato e che non hanno proprio nulla da invidiare ad Attilio Romita. Come i telespettatori più attenti del GF Vip ricorderanno, l’ex mezzobusto del Tg 1 ha etichettato la pugliese come “frou frou”, ovvero leggera nei modi e nei toni, e per questo imbarazzante al cospetto dei suoi amici.

“Caro mio, scendi dal tuo piedistallo: sei soltanto un pensionato esattamente come me. Tu pensi di essere “di classe” e invece, malgrado tu non te ne accorga, snobbando Sarah fai solo la figura del classista”, ha scritto Mariolina, che ha ribadito che l’Altobello si è semplicemente costruita un personaggio visto che a casa sua non si parla mai in dialetto barese bensì in italiano alla perfezione.

Mariolina ha fatto una richiesta precisa ad Attilio Romita: “Chiedi scusa alla mia bambina, tutti la amano perché tutti sono a conoscenza della sua pulizia morale”. E poi ancora:

“Mia figlia è una bravissima ragazza: non merita i tuoi insulti e nemmeno le tue critiche. Non sei tu a doverti vergognare di averla al tuo fianco, ma siamo noi, la figlia di Sarah, a vergognarci di te. Lasciala perdere e torna a pensare alla tua compagna”

Alfonso Signorini mostrerà questa lettera ad Attilio Romita in una diretta del reality show? Fuori dalla Casa più spiata d’Italia il conduttore dovrà fare i conti pure con la compagna Mimma, che ha deciso di troncare la loro relazione dopo le frasi spinte pronunciate proprio sul conto di Sarah Altobello.

L’infanzia difficile di Sarah Altobello

Mariolina ha voluto svelare un dettaglio difficile della vita privata di Sarah Altobello. Ha raccontato di avere avuto la concorrente del Grande Fratello Vip quando aveva quarant’anni e due figli già adolescenti. Sarah è dunque la piccolina di casa, amata e accudita da tutti.

Ma è stata anche una bambina fragile, che a soli otto mesi è stata colpita da continue convulsioni e febbre alta. Sarah entrava e usciva dall’ospedale fino a quando non è riuscita a guarire del tutto ed è cresciuta sana e in splendida forma. Con un fisico top, come puntualizzato dalla madre, scolpito dalle molte camminate all’aria aperta.