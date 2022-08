Attilio Fontana piangente sul letto d’ospedale: il post tremendo

L’attore e cantante si trova ricoverato in ospedale come lui stesso ha reso noto attraverso un post pubblicato via social

Attilio Fontana, 48 anni, è stata ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. A renderlo noto è stato lo stesso attore e cantante 48enne tramite un post ‘tremendo’ pubblicato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. Il messaggio ha messo in allarme i suoi fan, il mondo del cinema e della musica, anche perché l’interprete si è immortalato con le lacrime agli occhi in un lettino, presumibilmente poco prima di entrare in sala operatoria.

“Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va..”. Questa la didascalia che Fontana ha scritto a corredo dello scatto che lo vede ricoverato. Trattasi di parole prese a prestito da uno dei suoi stessi brani, Tangolento. “Casella imprevisti, ci rivediamo al Via”, ha infine chiosato il musicista senza aggiungere altro. Restano quindi ignote le cause che lo hanno condotto su un letto d’ospedale. Il post è stato inondato di messaggi di supporto da parte di colleghi e fan che hanno cercato di dare sostegno ‘virtuale’ all’attore.

Dopo l’esperienza con la boy band degli anni ’90 Ragazzi Italiani, Fontana ha iniziato anche la carriera di attore, avendo ruoli in diverse opere cinematografiche dirette da giovani registi. Inoltre ha avuto delle parti in varie fiction televisive sia Rai sia Mediaset. Nell’autunno 2013 ha fatto parte del cast della terza edizione di Tale e quale show, aggiudicandosi la vittoria.

Attilio Fontana: l’amore per Clizia Fornasier sbocciato a Tale e Quale Show

Fratello minore di Maria Grazia Fontana, dopo la relazione con la collega cantante Ilaria Porceddu, nel 2013 ha conosciuto la collega attrice Clizia Fornasier. I due si sono incontrati proprio a Tale e Quale Show. Da allora non si sono più lasciati. La coppia ha avuto due figli maschi: Blu Francesco Pio, nato il 1º giugno 2016, e Mercuzio, venuto alla luce il 4 febbraio 2019.

In un intervista rilasciata nel maggio 2020, la coppia aveva rivelato di avere intenzione di sposarsi in chiesa. Inoltre aveva dichiarato che l’idea di avere un terzo figlio era una ipotesi percorribile. Per ora non sono arrivati né i fiori d’arancio né il terzo bebè.