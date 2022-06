Assegnati 40 premi tv, la lista: promossi e chi è finito nel ‘bidoncino trash’

Tempo di bilanci e valutazioni. La stagione televisiva 2021/2022 si è conclusa e come ogni anno sono stati assegnati i Premi Moige, vale a dire i riconoscimenti che il Movimento Italiano Genitori assegna ai prodotti proposti dal piccolo schermo italiano. La maggior parte delle menzioni sono volte a celebrare i programmi ritenuti ‘positivi’. Come ogni anno, però, sono stati anche nominati quegli show da mettere nel “bidoncino trash”, ossia quelle trasmissioni considerate non costruttive e inclini a veicolare messaggi sgradevoli per le famiglie.

In totale, sono stati quaranta i titoli che sono stati premiati dal Moige, la cui guida contiene trecento prodotti audiovisivi di vario genere: si va dalle fiction e serie tv, passando per i reality e i film, fino agli spot pubblicitari e ai canali social (per la prima volta nella guida ha trovato spazio Tik Tok).

Inoltre la guida ha mutato titolo rispetto allo scorso anno: da “Un anno di zapping e like” si è passati a “Un anno di zapping e di streaming”, con il fine di dare più risalto all’importanza delle nuove modalità di fruizione dei contenuti trasmessi dal piccolo schermo e dalle piattaforme del web.

Il Moige ha anche assegnato quattro premi speciali: uno relativo alla carriera di un personaggio e gli altri tre legati alla Polizia Postale, alla Polizia Stradale, alla Federazione Italiana Cuochi ed uno alla carriera.

Nel “Bidoncino trash” ci finiscono il GF Vip, Barbara d’Urso e Tommaso Zorzi

Nel “bidoncino del trash” sono finiti diversi prodotti. Trattasi del film “Il principe cerca figlio”, della serie tv Netflix Squid Game, del programma Drag Race Italia con protagonista Tommaso Zorzi e dei reality show Mediaset condotti da Alfonso Signorini e Barbara d’Urso, cioè il Grande Fratello Vip e La Pupa e il Secchione Show. A questi si accodano lo spot del filo interdentale Geldis e lo spot di Segugio.it, i canali web di BelloFigo, Er Gennaro, Fierik, melagodo, WhenGamersFail>Lyon ed i canali social di Denis Dosio e doctorvendetta.

I vincitori del Premio Moige 2022 categoria per categoria

Di seguito l’elenco dei prodotti audiovisivi premiati per essere stati ritenuti considerevoli e positivi

Categoria fiction, serie tv e docufiction:

A Muso Duro (Raiuno)

Canonico (Tv2000)

Fino all’ultimo battito (Raiuno)

La scelta di Maria (Rai Cinema/Raiuno)

Noi (Raiuno)

Intrattenimento, cultura e informazione:

A cena da Maria Latella (Sky Tg24)

Apnea (RaiPlay)

Cesare e Nerone-Tra storia e leggenda (Focus)

Dentro il Quirinale-Il palazzo degli italiani (Sky Arte)

Il sogno del podio (Rai 5)

Kalipè-A passo d’uomo (Raidue)

L’ingrediente perfetto (La 7)

La fabbrica del mondo (Raitre)

Laura Pausini: piacere di conoscerti (Prime Video)

My Love: sei storie di vero amore (Netflix)

Ore 14 (Raidue)

Pechino Express (SkyUno)

Stanotte a Napoli (Raiuno)

The Band (Raiuno)

Programmi per bambini e ragazzi:

Bravo! (MediasetPlay)

Crazy Cooking Show (Boing)

Gli Acchiappagiochi (Rai Yoyo)

Io alla tua età (Rai Gulp)

Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa (Rai Yoyo)

MeteoHeroes (Cartoonito)

Programmi per ragazzi:

Halloweird (Rai Gulp)

Snow Black (Rai Gulp)

Voglio essere un mago (Raidue)

Spot pubblicitari:

Enel X Pay-La piscina

Mutti-Ugo: storia di una piccola grande idea

Pirelli-150 anni

Scavolini-Insieme siamo casa

Teneroni Casa Modena

Yamamay-Everyday, everybody, every generation

Premi speciali: