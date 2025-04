Aspetto di Cannavacciuolo, la frase di Andrea Delogu: bufera, cos’ha detto

Andrea Delogu travolta dalle critiche per un commento sullo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Sul social ‘X’, la conduttrice in forza alla Rai ha scritto nelle scorse ore una frase indirizzata al giudice di MasterChef, sostenendo che sia “l’uomo più sexy del mondo”. Il post ha innescato una valanga di reazioni contro la 42enne, la quale, vedendo ciò che stava succedendo, ha digitato un secondo tweet in cui si è sfogata e in cui ha ritenuto “allarmanti” le parole di diversi utenti maschi.

Andrea Delogu si sfoga dopo le critiche ricevute per la frase sul giudice di MasterChef

Delogu, da tempo, fa coppia con il giovane modello Luigi Bruno. L’uomo ha sedici anni meno di lei. Il dettaglio dell’età e della professione di Bruno è opportuno rimarcarlo per capire la vicenda fino in fondo. Infatti, dopo che la conduttrice ha detto di considerare Cannavacciuolo un uomo assai ‘stimolante’, diversi internauti l’hanno attaccata. C’è chi, con sarcasmo, le ha domandato perché non chieda al cuoco di uscire con lei e chi ha sostenuto che “chiaramente diventa sexy con Status e Money”. I biasimi più feroci sono però stati quelli che hanno accusato Delogu di incoerenza.

Diversi utenti hanno sottolineato che la conduttrice, che trova Cannavacciuolo intrigante, sta però insieme ad un modello giovane e con un fisico ben diverso da quello del giudice di Masterchef. Alcuni commenti a caldo: “Però poi ti fidanzi, giustamente, con i modelli”; “Ma smettetela, che nella vita reale, cercate tutte Can Yaman o cloni”; “Ma se sei fidanzata con un modello magro con la metà dei tuoi anni”. Etc etc.

Delogu, dopo aver incassato i commenti al vetriolo, è passata al contrattacco, invitando i maschi a credere di più in loro stessi. “I commenti degli uomini sotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti”, ha esordito in un secondo tweet su ‘X’. Quindi ha aggiunto: “Mi chiedo che cosa vi abbia fatto la vita per rendervi così? Vorrei dirvi che anche voi meritate d’essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi”.

Una polemica esagerata. E Cannavacciuolo non commenta

Per il momento Cannavacciuolo, sempre ammesso che si sia accorto della faccenda, ha preferito non commentare in alcun modo le parole della conduttrice Rai. Le critiche che sono state indirizzate a quest’ultima sono parse esagerate. Il tweet sul volto di MasterChef è stata un’uscita goliardica e spassosa, che senza dubbio non aveva il fine di generare una discussione infarcita da toni agguerriti. E invece è finita per essere travolta da una serie di biasimi dimenticabili.