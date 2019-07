Asolti tv domenica 30 giugno 2019: Lontano da te non chiude in bellezza

Ascolti tv 30 giugno 2019: i dati della prima serata di domenica

Non chiude bene Lontano da te, in termini di ascolti tv. L’ultima puntata, andata in onda domenica 30 giugno in prima serata, viene battuta dal film Ricatto d’Amore su Rai 1. La serie tv, che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi rispettivamente nei ruoli di Candela e Massimo, non è mai decollata su Canale 5. Questa volta si ritrova ad avere contro Sandra Bullock e Ryan Reynolds, ma non solo. Al secondo posto si piazza la finale degli Europei Under 21 Spagna-Germania con il 12.7% di share e la presenza di 2.145.000 di telespettatori, su Rai 2. Allo stesso tempo, Ricatto d’Amore invece conquista ben 2.504.000 di telespettatori con uno share del 15.4%. La serie televisiva italo-spagnola vede di fronte al piccolo schermo 1.337.000 di telespettatori con l’8.4% di share. L’ultima puntata subisce un ulteriore calo rispetto a quella andata in onda lo scorso 23 giugno, che aveva ottenuto il 9% di share. Non chiude, dunque, in bellezza Lontano da te.

Ascolti tv, Lontano da Te battuto da Ricatto d’Amore e la finale degli Europei Under 21

Mentre vediamo trionfare Ricatto d’Amore, contro Lontano da te e la finale degli Europei Under 21, Italia 1 con Ti presento i miei totalizza una media di 869.000 telespettatori con il 5.4% di share. Nel frattempo, tiene incollati al piccolo schermo 1.158.000 di telespettatori Rai 3 con Storie Maledette – Quel Colpo. Al terzo posto vediamo Indovina chi viene a cena su Rai 3, che registra uno share del 6.5% con 1.072.000 di telespettatori. Rete 4 con Madre Mia vede la presenza di 509.000 telespettatori con il 3% di share e La7 con Atlantide segna il 3.6% di share con 580.000 telespettatori. Intanto, l’Access Prime Time vede ancora la vittoria di Techetechetè su Rai 1 con ben 2.740.000 di telespettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint totalizza la presenza di 2.498.000 di telespettatori con uno share del 15.1%.

Ascolti tv preserale 30 giugno 2019: Reazione a catena batte Caduta Libera

Continua la battaglia tra Reazione a Catena e Caduta Libera. Ancora una volta, a vincere è il programma su Rai 1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.798.000 di telespettatori (14.9%) e Reazione a Catena 2.660.000 di telespettatori (19.2%). Canale 5 registra, invece: Caduta Libera – Inizia la sfida 1.272.000 di telespettatori (10.7%) e Caduta Libera 1.988.000 (14.6%).