Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone “si sono lasciati” dopo essere diventati genitori: il retroscena

Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, si sarebbero lasciati. Ad annunciarlo è Deianira Marzano. L’esperta di gossip, attraverso una storia Instagram, ha sostenuto che la relazione dei due, che sono diventati genitori del piccolo Luay lo scorso luglio, è giunta al capolinea. “Si sono lasciati, speriamo si possano ritrovare”, ha scritto Marzano, dando per certa la notizia. Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione.

Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fareb si sarebbero lasciati

La 37enne e l’ex cavaliere avevano lasciato insieme Uomini e Donne nel 2024 per vivere la relazione lontano dai riflettori televisivi. La storia, dopo pochi mesi, prese una piega del tutto inaspettata: i due decisero di troncare. Fareb spiegò che fu lei a prendere la decisione di porre fine al rapporto sentimentale, lasciando intendere che nel legame con Lo Zupone c’erano troppe incomprensioni a livello caratteriale. Poi il ritorno di fiamma e il colpo di scena, con l’annuncio della gravidanza dell’ex dama nel giorno di San Valentino.

L’11 luglio 2025 hanno accolto il piccolo Luai, nome arabeggiante traducibile in “giovane bue selvatico” o “piccolo bue selvatico”, simbolo di forza e perseveranza. Tutto sembrava procedere a gonfie vele prima della notizia lanciata da Marzano nella mattinata di martedì 10 marzo. Opportuno sottolineare una volta di più che per ora Lo Zupone e Fareb non hanno confermato la rottura, preferendo rimanere in silenzio.

La storia dell’ex dama e dell’ex cavaliere: da UeD alla genitorialità

Asmaa, prima di partorire Luai, era già madre. Ha avuto il suo primogenito da una relazione precedente alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi e alla conoscenza di Cristiano. Quando i due iniziarono a frequentarsi negli studi di UeD dovettero fare i conti con lo scetticismo di molti telespettatori. Tanti affezionati al programma, infatti, non crebbero al futuro della love story e accusarono il cavaliere e la dama di essere soltanto in cerca di visibilità. Le malelingue furono messe a tacere con l’annuncio della dolce attesa.