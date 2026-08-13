Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone, il buio dopo la nascita del figlio: rottura e sfogo di lui

Starebbero vivendo un momento buio Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. I due sono diventati genitori del piccolo Luay a luglio 2025. Nei mesi successivi sarebbero piombati in una profonda crisi che li avrebbe portati a dirsi addio. L’indiscrezione relativa alla presunta rottura ha iniziato a circolare lo scorso marzo. I diretti interessati non hanno commentato in alcun modo le voci circolate sul loro conto, preferendo trincerarsi dietro a un silenzio assordante. Nelle scorse ore, alcuni contenuti pubblicati sui social dall’ex cavaliere di UeD sembrerebbero aver confermato la fine della relazione. Tra l’altro, da quanto emerso, il crac sentimentale non sarebbe stato all’acqua di rose.

Uomini e Donne: storia al capolinea tra Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone

Cristiano e Asmaa non vivrebbero più sotto lo stesso tetto da diverse settimane. Di recente Lo Zupone, in occasione del tredicesimo complimese di Luay, ha postato tra le sue storie Instagram uno scatto in cui lo si vede abbracciare il figlio. A colpire è stata la didascalia a corredo della foto. “Auguri amore mio. 13 mesi. Mi manchi come l’aria”, ha scritto l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi.

Molti fan hanno letto le parole di Cristiano come una conferma della fine della relazione con Asmaa. Tra l’altro l’uomo ha diffuso altre due storie dal sapore amaro, che spingono ulteriormente a credere che il rapporto con Fareb si sia interrotto dopo la nascita di Luay.

“Più sei gentile, più ti usano”, ha digitato Cristiano. In un contenuto successivo ha scritto: “Ricorda: un uomo fedele ti darà fastidio come un bambino, si preoccuperà per te come un padre, discuterà con te come un fratello e sarà al tuo fianco come un migliore amico”. Dichiarazioni che, per chi segue i due ex volti di Uomini e Donne, avrebbero una destinataria ben precisa, ossia Asmaa.

L’indiscrezione: “Cristiano vive in albergo”

Pochi giorni fa, sulla vicenda è intervenuta la gossippara Deianira Marzano, riportando una segnalazione raccolta da un presunto testimone che si è così espresso: “Lui vive in albergo, lei ha cambiato casa. Stanno sempre a Ravenna perché lui lavora lì e anche per suo figlio piccolo. Le cose non sono mai andate bene purtroppo.”

Da UeD alla genitorialità: le tappe della storia di Asmaa e Cristiano

Asmaa e Cristiano si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei all’epoca era già madre. Ha avuto il suo primogenito da una relazione precedente alla sua partecipazione al programma di Canale 5 e all’incontro con Lo Zupone. Quando i due iniziarono a frequentarsi negli studi di UeD, pochi telespettatori credettero alle loro intenzioni. Tanti infatti sostennero che la dama e il cavaliere avessero imbastito un teatrino per avere un ritorno di visibilità. Gli scettici si sbagliarono: i due uscirono insieme dalla trasmissione e decisero di avviare una relazione lontani dalle telecamere. Sono quindi diventati genitori poco più di un anno fa. Poi il buio e il silenzio.