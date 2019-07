Asia Nuccetelli: l’ultimo tatuaggio è dedicato a Winkerbell

Asia Nuccetelli e la toccante dedica a Winkerbell, il suo cavallo che ha subito un terribile infortunio

Chi segue da tantissimo tempo Asia Nuccetelli sa benissimo quanto la giovane sia appassionata di equitazione. La figlia di Antonella Mosetti è inoltre legatissima ai suoi cavali e spesso e volentieri, tramite i social, mostra ai suoi fan il grande amore che la unisce a loro. Sfortunatamente, però, circa due settimane fa è successo qualcosa di inaspettato che ha fatto soffrire la bella Asia. Uno dei suoi cavalli, infatti, ha subito un infortunio. La sua Winkerbell per un bel po’ di tempo non potrà più gareggiare con lei e questo ha spezzato il cuore della Nuccetelli.

“Non avrei mai voluto arrivasse questo giorno” le parole di Asia Nuccetelli

A dare l’annuncio di quanto successo ci ha pensato Asia stessa che ha raccontato di come si sia accorta che la sua Winkerbell non stesse bene: “Era da qualche settimana che non mi convincevi, ed io mi dispiace, ma ti conosco meglio di chiunque altro al mondo. Stamattina ti hanno fatto un ecografia ai posteriori, abbiamo scoperto che hai una buco sul legamento sesamoedeo obliquo. Questo non si sa da quanto ce l’hai e come te lo sei fatta, ora però dovrai stare ferma un po’ e la nostra attività agonistica si interrompe e nel futuro si vedrà […] Il dolore per me è straziante ed è per questo che decido di condividerlo per rendervi partecipi e avere del rispetto verso tutto questo.. Non penso che nessun cavallo sarà mai lei per me”.

Il commovente gesto di Asia per la sua Winkerbell

Winkerbell è, senza dubbio, il cavallo preferito della Nuccetelli. E per questo motivo la giovane ha deciso di fargli una dedica speciale facendosi tatuare il suo nome sulla schiena. Asia ha commentato così la sua scelta: “Nel primo istante in cui la vidi capii che lei era la mia ECCEZIONE. Con lei anche il cuore a pezzi avrebbe avuto senso. La mia Winkerbell. PS: il posto del tatuaggio l’ha deciso lei, staccandomi proprio quel pezzo di pelle qualche mese fa”. Il cavallo, intanto, si trova in una clinica veterinaria specializzata e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si reca ogni giorno a fargli visita.

Asia Nuccetelli, dopo il matrimonio saltato, ha ritrovato l’amore con Astol

Pur essendo giovanissima, Asia Nuccetelli tempo fa aveva annunciato che stava per sposare il suo fidanzato Gianfranco. Sfortunatamente, però, le nozze sono saltate perché i due si sono lasciati. Dopo aver superato quel periodo a dir poco difficile, la Nuccetelli ha però ritrovato l’amore tra le braccia di Astol, un giovane rapper che addirittura tentò di entrare ad Amici di Maria De Filippi.