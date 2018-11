Asia Nuccetelli protagonista di un nuovo show? Mediaset la vuole 

Asia Nuccetelli torna a lavorare in TV? Mediaset punta la figlia di Antonella Mosetti

Dopo un lungo ritiro dalle scene, Asia Nuccetelli potrebbe di nuovo tornare a lavorare in TV. Il suo intervento a Domenica Live di qualche giorno fa, dietro insistenza di Barbara d’Urso, potrebbe dunque non essere un caso isolato. La figlia si Antonella Mosetti, stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, sarebbe recentemente stata presa in considerazione da Mediaset per un nuovo show, di cui lei dovrebbe essere la star principale. Di cosa si tratti di preciso (se di un reality o di un programma) ancora non si sa. La rete, secondo le ultime indiscrezioni, parrebbe comunque avere già le idee chiare sul suo ruolo.

Asia Nuccetelli, dopo il Grande Fratello Vip un altro programma per lei? Le ultime indiscrezioni

Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “A Cologno Monzese, negli studi Mediaset alle porte di Milano, si mormora che Asia Nuccetelli presto riceverà un’offerta per partecipare ad uno show”. Come è facile capire fin da subito da queste parole, tuttavia, pare che si tratti di qualcosa di non definito. Il suo ritorno in TV, comunque, potrebbe avvenire a partire dal prossimo anno (e non subito quindi). Per avere notizie certe e concrete, tuttavia, non ci resta che aspettare un comunicato ufficiale della rete o, in alternativa, una conferma (o una smentita) della diretta interessata.

Asia Nuccetelli dimagrita e più bella: la sua ospitata a Domenica Live

A Domenica Live, dopo tanto tempo, è tornata Asia Nucetelli tra gli ospiti di Barbara d’Urso. La figlia di Antonella Mosetti, spesso attaccata per i ritocchi estetici, è apparsa dimagrita e molto più curata, tanto da stupire positivamente il pubblico in studio e quello da casa. Possibile che questa sua immagine abbia colpito così tanto chi sta ai vertici da vedere in lei un possibile volto nuovo di Mediaset? Staremo a vedere.