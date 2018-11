Asia Nuccetelli dimagrita e più bella: è tornata in tv a Domenica Live

Asia Nuccetelli più magra e più bella: il ritorno in tv della figlia di Antonella Mosetti

Asia Nuccetelli è tornata in tv. La figlia di Antonella Mosetti è riapparsa in collegamento a Domenica Live dopo un anno di silenzio. Per ben dodici mesi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha messo piede in uno studio televisivo, stanca delle polemiche sul suo conto. In particolar modo quelle sul suo aspetto fisico, mutato negli ultimi anni. Nella puntata di domenica 4 novembre 2018 Asia è apparsa di nuovo diversa, decisamente più bella. La Nuccetelli è dimagrita, come ha ammesso la stessa Asia, di 5-6 chili per via di un periodo piuttosto stressante. Ma la 22enne si tiene in forma praticando pure tutti i giorni sport, più precisamente facendo equitazione.

Asia Nuccetelli rifatta: pochi ritocchini per l’ex del Grande Fratello Vip

Nella nuova ospitata a Domenica Live, Asia Nuccetelli è tornata a parlare dei suoi ritocchini estetici. La ragazza ha sottolineato che non sono stati così tanti come la gente pensa. “Ho solo rifatto il naso e due punturine alle labbra”, ha ammesso Asia. Che, naso a parte, non è particolarmente contenta delle labbra rifatte. “Va di moda fare così e le ho fatto con un’amica, ma è stata una ragazzata”, ha spiegato la romana. Per fortuna quelle punturine sono di acido ialuronico, una sostanza che si riassorbe e questo ha permesso ad Asia di tornare ad avere delle labbra meno voluminose a distanza di tempo.

Domenica Live, Asia Nuccetelli: nessuna parola sul matrimonio saltato

Asia Nuccetelli è intervenuta nel talk di Domenica Live dedicato alla chirurgia estetica. Per questo non ha parlato della sua vita privata che, almeno per il momento, resta avvolta nel mistero. Secondo le ultime news, è saltato il matrimonio col fidanzato Gianfranco, ma continuano a mancare le conferme da parte dei diretti interessati.