Il matrimonio di Asia Nuccetelli è saltato? L’intervista della madre Antonella Mosetti a Pomeriggio 5

Asia Nuccetelli è tornata single. O almeno così pare. L’ex del Grande Fratello Vip doveva sposare il fidanzato Gianfranco, un surfista romano, il prossimo giugno. Ma da qualche settimana Asia ha cancellato sui social network tutte le foto insieme con il ragazzo: forse perché la storia è finita? A Pomeriggio 5 Antonella Mosetti, madre della Nuccetelli, ha confidato che la situazione è poco chiara. “Anche io ho letto tutto su internet e dopo ho chiamato mia figlia. Lei non vive più con me, è andata a vivere da sola”, ha spiegato la showgirl a Barbara d’Urso. “Asia è molto riservata, si confida più col padre che con me. Per ora non so di più”, ha aggiunto l’ex ragazza di Non è la Rai. Al momento la diretta interessata si è trincerata dietro il silenzio, non rilasciando alcuna dichiarazione in merito alla sua vita privata.

Asia Nuccetelli ha deciso di non andare più in televisione

L’unico posto dove è possibile seguire nell’ultimo periodo Asia Nuccetelli è Instagram. Da circa un anno la giovane non mette più piede in uno studio televisivo. Una scelta dettata a causa delle numerose critiche sui ritocchini estetici, che l’hanno ferita profondamente. “Mia figlia è stata distrutta psicologicamente”, ha detto Antonella Mosetti a Domenica Live. Una situazione che ha amareggiato Barbara d’Urso che, dopo il Grande Fratello Vip, aveva promosso Asia a opinionista del suo salotto. “Il fatto che non sia tornata più in tv mi ha ferita, sono davvero dispiaciuta”, ha confessato la conduttrice napoletana.

Antonella Mosetti fa un appello in tv a Barbara d’Urso

Una faccenda che ha segnato pure Antonella Mosetti che, in collegamento a Pomeriggio 5, ha fatto un appello a Barbara d’Urso: “Solo tu ci puoi riuscire, solo tu puoi convincerla a tornare in tv“. Asia Nuccetelli cambierà presto idea?