Asia Nuccetelli non perdona Giulia De Lellis: la ‘trappola’ del GF Vip

A distanza di diversi anni, Asia Nuccetelli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La figlia di Antonella Mosetti divenne nota all’opinione pubblica durante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Instaurò un’amicizia con Andrea Damante e venne criticata aspramente dalla fidanzata dell’epoca, Giulia De Lellis. “Ti pregherei di restituirgli la sua maglietta e di andare a giocare un po’ più in là” – l’iconica arringa dell’influencer romana.

Ospite di No Lies Podcast, l’ex gieffina ha ammesso: “Ho iniziato ad avere paura”. All’epoca aveva circa vent’anni ed era la sua prima vera esperienza televisiva. Si sentì in “trappola”, consapevole di aver contribuito alla costruzione di una dinamica che era fuori dalla sua portata. Nuccetelli su questo è stata molto chiara: il fastidio di Giulia non era reale, bensì frutto di una discussione “montata a tavolino”.

Nuccetelli si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Asia Nuccetelli si è ritirata dal piccolo schermo da molto tempo. Le sue apparizioni televisive si contano ormai sulle dita di una mano. Intervistata da Emilio Pizzimenti, ha deciso di liberarsi di un macigno che porta sul petto da diversi anni. “Lei sapeva benissimo che non c’era nulla di cui preoccuparsi” – ha esordito Asia – “Non me lo aspettavo per niente”. Si è ritrovata con le spalle al muro.

“Ok, ecco la trappola“ – la rivelazione. Prima di varcare la porta rossa, si era augurata di prendersi una meritata rivincita. Il GF rappresentava la sua occasione per ricominciare. I suoi piani di gloria, tuttavia, si frantumarono in mille pezzi. Asia, giovanissima ed inesperta, ha alzato gli occhi verso Giulia, spaesata dalla durezza con la quale quest’ultima le si rivolgeva pubblicamente.

Aveva il sorriso stampato sul volto quando scoprì che la produzione aveva dato all’ex corteggiatrice la possibilità di salutare Andrea. Una complicità, quella con il coinquilino, che è svanita in pochi minuti. “Penso che sia stato tutto montato, anzi ho la certezza di questo” – ha sentenziato Asia Nuccetelli.

Effettivamente, quella discussione fece volare la coppia molto in alto. Gli utenti web erano già legati alla coppia, ma dopo quell’evento si trasformarono in spietati sostenitori. “Lei ha creato questa cosa” – ha concluso Asia, sottolineando al contempo: “Non penso che sia una persona cattiva”. Forse cattiva no, ma furba sì.

Asia Nuccetelli nella “trappola” di Andrea Damante e Giulia De Lellis

Facciamo un passo indietro: durante la prima edizione del Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli divenne molto amica di Andrea Damante. Tra i partecipanti, erano pochi ad avere la sua età, soprattutto durante la prima fase del format, quando il gruppo venne diviso tra ‘ricchi’ e ‘poveri’. La redazione, una volta percepito il feeling tra i due, iniziò a ricamarci sopra.

L’ex tronista prestò una sua maglietta ad Asia per allenarsi. Non amava lo sport, ciò nonostante erano poche le attività grazie alle quali i gieffini potevano combattere la noia. Fu quello l’inizio di un enorme fraintendimento. Il pubblico era convinto che la giovane avesse una cotta per Damante e i commenti, pubblicati sui social, alimentarono l’astio nei suoi confronti.

Fu a quel punto che entrò in gioco Giulia De Lellis, la quale – durante il primissimo confronto – pronunciò la fatidica arringa contro la ‘rivale’:

“È sufficiente quello che tutta Italia dice e pensa di lei. Io mi fido del mio ragazzo, so perfettamente quello che pensa e quello che sente…È una delle tante che fa tutto quello che fanno le altre…se solo potessi ridargli la sua maglietta e poi andare a giocare un po’ più in là…”

A quel punto, intervenne Antonella Mosetti. Ilary Blasi non riuscì a gestire il dibattito e richiamò in regia lo “stop freeze”. Asia non ha mai dimenticato quella discussione, soprattutto perché la colse totalmente di sorpresa.