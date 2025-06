Asia Nuccetelli mostra il suo cambiamento fisico: “Pelle ossa non è bellezza”

Oramai n’è passata di acqua sotto i ponti da quando Asia Nuccetelli era solo una diciannovenne, un po’ insicura ma all’apparenza estremamente forte, in gara con sua madre Antonella Mosetti alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Era una novità e alla conduzione c’era Ilary Blasi, che quell’anno fece i conti con queste due grandi protagoniste. Fu una esperienza decisamente negativa per Asia, che all’epoca non aveva mai avuto a che fare con la televisione. Uscì da quella casa con le ossa rotte e la reputazione distrutta, motivo per cui decise di allontanarsi e di viversi la sua vita un po’ più nell’ombra. Abbiamo avuto modo di rivederla di recente quando sua madre ha partecipato all’Isola e il suo cambiamento fisico è stato evidente a tutti, ma lei non se ne vergogna affatto, anzi, ne va giustamente orgogliosa. Ed è proprio questo il messaggio che vuole mandare a tutte le donne: “Non bisogna essere pelle e ossa per essere belle, anzi questo non è sinonimo di bellezza“.

Proprio in queste ore, ha pubblicato un video di lei che balla in bikini, il suo fisico è semplicemente mozzafiato anche se non sembra rispecchiare i canoni che la società al giorno d’oggi vuole imporci a tutti i costi. Se un tempo per lei questo era motivo di imbarazzo, motivo per cui faceva diete estreme per riuscire a dimagrire, oggi non le è importa più e ha intenzione di farsi vedere così com’è: una vera e propria carezza per la Asia di un tempo che soffriva all’idea di non essere come le altre ragazze.

Asia Nuccetelli: una crescita incredibile

Quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, Asia aveva solo 19 anni: era ancora una bambina che rincorreva i canoni di “perfezione” che vedeva sui social all’epoca. Nonostante si mostrasse molto sicura di se stessa, in verità era esattamente il contrario: cresciuta con una madre bellissima voleva essere esattamente come lei. Ci ha messo davvero tanti anni per riuscire a scrollarsi di dosso tutte quelle aspettative che aveva su se stessa e a superarle, giorno dopo giorno. Oggi Asia non è più quella ragazzina che abbiamo visto nella casa più spiata d’Italia, è una donna felice e orgogliosa di tutto quello che è riuscita a realizzare ma soprattutto a diventare.

“Le esagerazioni non vanno bene né da una parte né dall’altra, specialmente per una questione di salute. La donna è bella formosa ma soprattutto felice e confidente con il proprio corpo” ha scritto sotto il suo video, dove una mamma la ringraziava per l’esempio che sta cercando di dare a tutte le donne.