Antonella Mosetti rompe il silenzio: “Sono stata tirata in ballo”

L’Isola dei famosi è iniziata da poco più di due settimane ed ha già visto il ritiro di sei concorrenti tra cui Antonella Mosetti. La showgirl non è riuscita a lasciarsi andare alle spalle il suo dolore e a vivere appieno l’esperienza in Honduras, nonostante gli incoraggiamenti da parte della figlia. Dopo la notizia ufficiale sul suo conto, la naufraga ha condiviso sui social un post di ringraziamento e, poco prima di prendere l’aereo per tornare in Italia, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha spiegato cosa prova veramente.

Antonella Mosetti sbotta sui social

Antonella Mosetti ha sempre cercato di mantenere la calma durante la sua esperienza in Honduras, nonostante i numerosi problemi che alla fine le hanno impedito di continuare l’avventura. Tuttavia, dopo l’uscita dall‘Isola dei famosi, non ha potuto fare a meno di raccontare il suo punto di vista, dal momento che è stata presa di mira dai media e follower.

Così, poco prima di tornare definitivamente in Italia, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha voluto precisare di aver lasciato il gioco a causa di varie vicissitudini fisiche e mentali che non le hanno permesso di restare e proseguire il reality. Il fatto di aver postato una foto con una sigaretta in bocca, poche ore dopo il ritiro, non significa che stia bene o che si stia divertendo.

I ringraziamenti della showgirl

La showgirl è molto dispiaciuta per aver dovuto abbandonare l’Isola dei famosi prima del previsto, ma non è riuscita a superare le difficoltà che si sono presentate nel corso delle prime due settimane dall’inizio del reality. È contenta, però, che sia uscita fuori la vera Antonella e che il pubblico abbia potuta conoscerla sotto una luce diversa rispetto a quella a cui è abituato vederla in tv.

Perché Mosetti ha lasciato l’Isola

Antonella Mosetti avrebbe lasciato l’Isola dei famosi a causa di un dolore personale: la perdita del padre, scomparso lo scorso dicembre. Più volte la showgirl ha rivelato il suo stato d’animo, spiegando di non essere pronta a portare avanti il percorso in Honduras con serenità e le forze necessarie. Nonostante siano passati alcuni mesi dalla perdita del papà, il lutto è ancora troppo presente da renderle impossibile mettere da parte il dolore e concentrarsi appieno all’avventura televisiva.

Ed è proprio questo che l’ha portata ad abbandonarsi alle emozioni, dall’altra parte del mondo, in un contesto in cui la solitudine e le difficoltà quotidiane si sono amplificate.

Tuttavia, non è mai mancato il sostegno e supporto dei familiari, in particolare della figlia, che l’ha sempre incoraggiata a resistere e a continuare l’avventura. Eppure, Antonella non è riuscita nell’intento, decidendo così di lasciare il gioco per prendersi cura di se stessa.