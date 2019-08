Asia Argento torna sui social con Yari Carrisi: la foto che incuriosisce

Asia Argento insieme a Yari Carrisi: la foto su Instagram dopo l’addio ai social

Asia Argento è tornata a farsi vedere sui social, dopo che da qualche tempo ha disattivato i suoi account. L’attrice e regista è infatti la protagonista dell’ultimo post pubblicato poche ore fa da Yari Carrisi sul suo profilo Instagram ufficiale. Uno fotografia in bianco e nero, scattata a Roma, dove vediamo l’ex di Morgan in versione estiva con un top, gli occhiali da sole e un grande cappello e dove sembra che stia ballando. Ma cosa ci fanno insieme Asia Argento e il primogenito di Al Bano e Romina insieme? Al momento non è dato saperlo. Infatti dalla didascalia al post non si apprende nulla di rilevante, tranne il fatto che i due si siano incontrati nella Capitale, come si evince dalla localizzazione. Uno scatto senza dubbio ben riuscito e particolare, che segna in qualche modo il ritorno dell’Argento sui social. Questo anche dopo gli insulti ricevuti per la copertina dell’ultimo numero della rivista Dust, dove l’attrice posa insieme al celebre padre Dario Argento.

Yari Carrisi immortala Asia Argento in una foto su Instagram: cosa fanno insieme?

Asia Argento e Yari Carrisi insieme a Roma. “Silver Asia”, scrive Yari. Lavoro o incontro d’altro tipo per i due figli d’arte italiani? Attualmente non possiamo saperlo, ma di certo la cosa accenderà la curiosità di molti. Ad ogni modo lo scatto pubblicato dal figlio di Albano Carrisi, che in questo periodo sta documentando pellegrinaggi in giro per il mondo, non ha ottenuto moltissimi like (poco più di duecento), ma tra questi compare anche quello della sorella Romina Junior. Sotto il post non si leggono nemmeno messaggi negativi o offensivi nei confronti dell’Argento, come successo non molti giorni fa per lo scatto insieme al padre, nonostante Yari abbia usato l’hashtag con il nome dell’attrice-

Asia Argento insultata sui social: “Raccapricciante”

Asia Argento che ha chiuso il suo profilo Instagram dopo gli ultimi scontri con l’ex Morgan, ha posato la copertina dell’ultimo numero di Dust insieme al papà. Lo scatto, dalle atmosfere gotiche e spettrali che ricordano quelle dei celebri film di Dario Argento, è stato postato su Instagram dal regista. Sotto il post tanti i complimenti per lui, mentre Asia ha ricevuto più insulti che commenti positivi. Alcuni davvero molto pesanti, come questo utente che scriveva: “La foto è raccapricciante solo per la tua presenza”.