Asia Argento: il duro sfogo dopo le lacrime a Live-Non è la d’Urso

Asia Argento dopo la sue lacrime a Live-Non è la d’Urso, si è sfogato sui social

Asia Argento è stata ospite di Barbara d’Urso nel programma di prima serata Live-Non è la d’Urso e per l’occasione ha parlato del caso Weinstein, di Fabrizio Corona e dello scandalo Jimmy Bennet. Un momento carico di pathos quello che ha visto protagonista la Argento che è scoppiata in lacrime quando ha ricordato la storia con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Dopo la puntata, Asia si è sfogata su Instagram, in alcune stories infatti ha ringraziato il pubblico del sostegno, continuando a mostrare la forza di una donna sottoposta a tanta pressione mediatica negli ultimi mesi. “Ieri sera per l’ennesima volta ho varcato la porta dell’odio e dell’ignoranza. Mi ha fatto male. Non pensavo che avrei reagito così. Dopo però sono stata inondata dall’amore del pubblico e degli amici“, così ha scritto sui social. Un ringraziamento a tutti coloro che l’hanno sempre apprezzata e sostenuta. Oltre l’odio di molti, c’è sempre qualcuno che le dà amore e l’ha aiutata e continua ad aiutarla per le questioni di cui si è resa protagonista.

Asia Argento parla di Corona dalla d’Urso: le parole

Asia Argento si è sottoposta al “tutti contro uno“, format ormai riconosciutissimo del nuovo programma di Barbara d’Urso. Per l’occasione, l’attrice ha ricordato la relazione abbastanza fugace ma appassionata con Fabrizio Corona: “Non ritengo Corona una persona cattiva, però ha ingigantito le cose. Ad esempio non ho mai fatto l’amore con lui sul tavolo: lui lavora molto di fantasia, si immagina in una maniera particolare. Se non avesse chiamato i paparazzi nessuno ne avrebbe parlato. Ad ogni modo mi dispiace per quello che sta succedendo, mi dispiace soprattutto per suo figlio Carlos“, ha detto l’Argento.

Fabrizio Corona: il ritorno in carcere

Nel primo pomeriggio di lunedì 25 marzo, Fabrizio Corona è stato riportato in carcere dai carabinieri, dopo averlo prelevato dalla sua abitazione. A dare la notizia è stato il Corriere della Sera (edizione milanese). La testata ha reso noto che il magistrato di sorveglianza ha sospeso l’affidamento terapeutico a causa “dalle plurime violazioni che Corona avrebbe commesso negli ultimi mesi, infrangendo le rigide disposizioni imposte dal tribunale di sorveglianza“. Tante le apparizioni in tv di Corona, da Non è L’Arena di Giletti allo stesso Live-Non è la d’Urso nella prima puntata del programma.