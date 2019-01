Asia Argento preoccupa: una frase dell’attrice mette in pensiero i fan

Asia Argento misteriosa sui social: la frase condivisa preoccupa i suoi fan

Asia Argento è sempre stata un personaggio controverso e, per certi versi, sopra le righe. Chi la segue sui social, perciò, sa bene che da lei non può aspettarsi di vedere i soliti contenuti che spesso vengono proposti e riproposti sul web in maniera quasi automatica. L’ultima frase condivisa su Instagram stories, però, ha spiazzato anche quelli che la conoscono da tempo ed ha preoccupato non poco i fan dell’attrice. “Era meglio morire da piccoli che vedere sto schifo da grandi”. Queste le parole che hanno turbato i seguaci di Asia su Instagram. Ma cosa avrà voluto dire la figlia di Dario Argento? Si riferisce a qualcosa o a qualcuno in particolare? O forse è solo sulla sua inquietudine personale che la stessa ha voluto far luce?

Asia Argento dice addio a Fabrizio Corona: l’attrice prende le distanze dal gossip

Noi, ovviamente, non sappiamo se c’è qualcosa o qualcuno che al momento preoccupa Asia Argento. A meno che non sia lei in primis a parlare, dunque, possiamo solo raccontare i fatti così come sono e – di conseguenza – aspettare di capire di più. Sulla sua vita privata, sentimentale e persino lavorativa è sempre stata lei a decidere quanto rivelare e come e quando farlo. Da quando si è lasciata con Fabrizio Corona, inoltre, ha più volte ribadito di non essere interessata a fare gossip. Cambierà idea? Dei pensieri che per ora stanno affollando ne farà mai menzione?

Asia Argento prende una pausa dai social: la decisione per contrastare l’odio che spopola sul web

Di non essere molto serena e di non riuscire a gestire bene la sua esposizione mediatica (soprattutto sul web) Asia Argento ne aveva parlato proprio recentemente su Twitter. “Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente. Da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter” aveva scritto. Su Instagram, però, è rimasta. Dobbiamo dedurre che presto dirà addio anche a questo social?