Asia Argento, la frase svitata a Verissimo: pubblico e Toffanin gelati

Asia Argento non sarebbe Asia Argento se fosse una donna scontata e retorica. E infatti è tutto il contrario del ‘normale’ sotto certi punti di vista. Ulteriore riprova la si è avuta nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 domenica 26 gennaio 2025. L’attrice è sbarcata in studio con la collega Matilde Gioli con la quale ha lavorato sul set del film “Fatti vedere” (in uscita al cinema il prossimo 6 febbraio). A un certo punto della chiacchierata con Silvia Toffanin, Asia ha iniziato a parlare non si sa bene per quale motivo di come vorrebbe morire, scandendo una frase svitata che ha fatto calare il gelo in studio, con tanto di rumoreggiamento del sempre pacato pubblico del rotocalco.

Asia Argento, la frase sulla morte a Verissimo lascia basita Silvia Toffanin

La Argento, mentre stava parlando dell’amore provato per i suoi figli Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni Civetta, di punto in bianco ha virato sul tema relativo alla morte. “Amo il mio mestiere più di tutto, solo meno dei miei figli. Io vorrei morire sul palcoscenico sinceramente, sarebbe stupenda come morte mi auguro quella”, ha spiegato l’attrice. E fin qui nulla di strano visto che tale pensiero lo nutrono molti interpreti. A colpire è quel che ha detto subito dopo: “Oppure mi piacerebbe morire cadendo con l’aereo…” Come cadendo da un aereo?

Immediatamente si è levato un “noooo” corale dal pubblico presente in studio, stupito da quanto udito. Asia ha poi terminato il suo ragionamento ‘dark’: “Mi piacerebbe morire così per vedere le facce di tutti…”. Silvia Toffanin, piuttosto basita, ha chiosato con tono affettuoso: “C’è sempre un po’ di Dario Argento in te, il Dna non mente”. Anche Matilde Gioli ha cercato di far capire che la frase un po’ stralunata fa parte dello humour ‘dark’ della collega e non sarebbe da leggere in modo negativo: “Non vi preoccupate, non lo dice in negativo, ho imparato a capirla, alla fine sdrammatizza”. “Ho una mente fantasiosa”, ha esclamato ridendo la Argento. “Fin troppo”, la chiosa finale della Toffanin. Amen!

Il legame di amicizia tra Matilde Gioli e Asia Argento

Nel corso dell’intervista a Verissimo, le due attrici hanno raccontato di aver legato molto sul set di “Fatti vedere”. Entrambe hanno sottolineato che fin da subito sono andate d’amore e d’accordo, stimandosi a vicenda. Gioli ha ha definito Asia una persona “magnifica”, ricevendo a sua volta lodi dalla collega e venendo descritta come una donna molto empatica e generosa.