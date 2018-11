Asia Argento intervista: Corona, la lite con Ilary Blasi e il pensiero del suicidio

Asia Argento: “Ho avuto una profonda depressione ed ho pensato al suicidio”

Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova Asia Argento che, per tutta una serie di sfortunati eventi, è stata costretta a fare i conti con degli eventi a dir poco tragici. Adesso, però, nella sua vita un nuovo amore pare stia riuscendo a farle ritrovare la serenità. Si tratta di Fabrizio Corona, uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più chiacchierati di sempre. L’ex fotografo, come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, è riuscito a regalarne l’affetto di cui aveva bisogno, aiutandola a riemergere piano piano da un periodo buoi della sua vita. “Ho avuto una forte depressione e il suicidio accarezzava i miei pensieri” ha confessato Asia. Tutto, però, è cambiato con la morte di Anthony Bourdain, lo chef suicidatosi lo scorso 8 giugno al quale Asia era sentimentalmente legata. Da allora, ha spiegato la Argento, un motivo preciso l’ha spinta ad allontanare i suoi brutti pensieri. “Dopo la morte di Anthony sentito il suo dolore sulla mia pelle” ha dichiarato l’attrice “Se dovessi farlo io so che quel dolore potrebbero sentirlo i miei figli”.

Asia Argento: il legame con il padre di Fabrizio Corona

Le vite di Asia Argento e Fabrizio Corona, anche se indirettamente, si sono già sfiorate in passato. “Io diciannove anni fa scrivevo per Vittorio Corona (il padre di Fabrizio, ndr). Nei suoi confronti avevo un senso di ammirazione estrema, difficile da spiegare” ha raccontato la figlia di Dario Argento a Chi. “Nel 2007 ho incontrato per la prima volta Fabrizio, per caso, a Roma” ha continuato Asia “Mi guardava, io non lo conoscevo, e gli ho chiesto: come mai hai tatuato la scritta Corona? E lui mi ha risposto che l’aveva fatto in onore di suo padre Vittorio, che era morto poco tempo prima”. La reazione di lei? “Mi sono messa a piangere e l’ho abbracciato” ha dichiarato “Ero devastata. Ricordo che Fabrizio è rimasto paralizzato. Ma io piangevo e basta senza vergogna”. Da quel momento, però, Asia e Fabrizio non si sono mai più visti e sentiti fino a poco tempo fa quando, durante un semplice incontro di lavoro, tra i due è scoccata la scintilla (per saperne di più clicca qui).

Asia Argento: ecco cosa pensa della lite avvenuta tra Fabrizio e Ilary Blasi al Gf Vip

Durante l’intervista, in fine, ad Asia Argento è stato chiesto di dire la sua anche sullo scontro che c’è stato tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Gf Vip. “La sua ospitata in TV nel reality l’ho vista da Casa” ha detto Asia Argento “Ma ad un certo punto ho spento il televisore […] Quando ho iniziato a vedere la sua rabbia sono fuggita. Ho spento e ho detto: Non è lui!”. Il motivo? “Non era un combattente, ma un bullo pur avendo le sue ragioni. Nel mio cuore ho scelto di tenere dentro quello che io percepisco di lui. Non quello che gli altri hanno visto. Me ne sono altamente fregata”.